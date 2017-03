El canvi d'hora, sense incidència en el nombre d'infarts a Catalunya

L'estalvi energètic del canvi d'hora és cop més petit, i els detractors d'aquesta mesura consideren que no compensa la incomoditat i les conseqüències més serioses que pot tenir. Un estudi de la Universitat de Colorado, amb dades dels hospitals de Michigan, va constatar que el nombre d'infarts augmenta un 25% el dilluns posterior al canvi d'hora del març, en què es perd una hora de son. Un altre estudi amb dades de Suècia va concloure que el risc de patir un infart puja significativament durant la setmana posterior al canvi d'hora.

Aquest canvi d'hora del mes de març, però, no té incidència en el nombre d'infarts a Catalunya, segons les dades dels últims tres anys facilitades a l'ARA pel departament de Salut. El 2015 i el 2016, en la setmana posterior, els infarts van créixer un 22% i un 17,4% respecte la setmana anterior. Però el 2014 es van reduir un 26,6%. En conjunt, en els últims tres anys, el nombre d'infarts en la setmana anterior i la setmana posterior al canvi d'hora del març ha estat exactament el mateix. El departament de Salut explica, a més, que les diferències numèriques de cadascun dels anys no permeten inferir cap conclusió estadísticament significativa, i que aquests diferencials també es poden observar en altres períodes d'una setmana en altres moments de l'any. Altres estudis, amb dades dels Estats Units o del Canadà, asseguren que el canvi d'hora també influeix en la sinistralitat viària. En aquest cas, a Catalunya sí que s'observa una lleugera tendència a l'alça en la setmana posterior al canvi horari del març dels últims tres anys. El 2016 i el 2015 el nombre de víctimes mortals va pujar respecte la setmana anterior. El 2014, en canvi, va baixar, però en el conjunt dels tres anys, la xifra de les setmanes posteriors al canvi d'hora és més alta que la de les setmanes anteriors. El Servei Català de Trànsit apunta, però, que aquestes diferències no són prou significatives. Cal tenir en compte, a més, que a Catalunya el canvi d'hora del març coincideix sovint amb la Setmana Santa, cosa que distorsiona les dades. El 2016, per exemple, el canvi d'hora es va fer el Diumenge de Rams.