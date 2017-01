Quines són les ciutats més contaminades del món?

Barcelona té un nivell de contaminació de l'aire mitjà, 3 punts sobre una escala de 6, segons les dades de l'Organització Mundial de la Salut. Amb una concentració de partícules PM2.5 de 15,25 micrograms per metre cúbic, la capital catalana queda molt lluny de la ciutat de més d’un milió d’habitants amb més contaminació, Gwalior, a l’Índia, que arriba als 176,15.

Entre les deu primeres ciutats del rànquing n’hi ha sis de l’Índia, dues de l’Aràbia Saudita i dues de la Xina. Totes estan per sobre dels 120 micrograms per metre cúbic. El continent asiàtic ocupa els primers llocs del rànquing seguit de l'africà, amb ciutats d'Uganda o Nigèria per sobre dels 80 micrograms per metre cúbic.

Les ciutats d' Europa i Amèrica tenen nivells de contaminació molt inferiors, amb els països més pobres –a l’Europa més oriental i l’Amèrica del Sud– més mal situats que els més rics, de l’Europa occidental i l’Amèrica del Nord. Gaziantep, a Turquia, i Lima, al Perú, són les més mal classificades, amb 66,14 i 47,53 micrograms per metre cúbic.

Milà és la ciutat de més d’un milió d’habitants més contaminada de l’Europa occidental, i París, Roma i Berlín també estan pitjor que Barcelona. Londres i Madrid, en canvi, tenen una concentració de partícules inferior. La ciutat més contaminada dels EUA, Chicago, queda per sota de totes les grans ciutats europees excepte Madrid.