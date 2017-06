La cooperació catalana, en xifres

La cooperació catalana torna a créixer, tot i que a poc a poc. Després que, entre el 2008 i el 2014, la despesa executada per la Generalitat caigués dels 62,5 als 14,3 milions, el 2015 va augmentar lleugerament, fins als 17,6 milions. Aquest increment, del 22%, va ser superior al del conjunt de comunitats autònomes, del 18%, però inferior al de comunitats com Andalusia,que és la que hi destina més recursos, amb 41,9 milions, i que el 2015 va créixer un 36,7%.

L’Agència Catalana de Cooperació assumeix gairebé la meitat de la despesa i els departaments de la Generalitat l’altra meitat. L ’educació per al desenvolupament, que inclou la sensibilització, té cada vegada més importància, i més del 90% dels recursos es destinen a actuacions relacionades amb els dos grans objectius estratègics fixats pel pla director de cooperació: els drets humans de les dones i els drets col·lectius dels pobles. Per tipus de país destinatari, la majoria de la despesa es destina als països definits com a prioritaris pel pla director de cooperació.

L’informe La realitat de l’ajuda 2017, publicat per Oxfam Intermón, també constata que l’esforç de Catalunya, del 0,05% del seu pressupost, continua molt lluny del que fan altres comunitats. Euskadi és la primera classificada amb un esforç més de sis cops superior, del 0,33%. El 2008 les distàncies entre les dues eren molt més curtes, però la retallada derivada de la crisi va ser molt més forta a Catalunya.

Sumant totes les administracions de l’Estat, Espanya queda a la cua de la Unió Europea, empatada amb Grècia, amb un 0,12%. Suècia és primera amb un 1,41%. Un altre dels països capdavanters, el Regne Unit, feia un esforç inferior al d'Espanya el 2008. En els últims anys, però, ha crescut fins al 0,7%. Mentrestant, la dada de l'estat espanyol no ha parat de caure.

El 2016 la pròrroga pressupostària va fer que la despesa de la Generalitat quedés estancada, però el 2017 es preveu que la xifra superi els 30 milions, un 65% més. El pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació, que assumeix la major part de la despesa, es multiplica per dos. Des del sector, la Federació d’Organitzacions per a la Justícia Global (Lafede.cat) celebra aquest increment, tot i que lamenta que queda per sota del compromís assolit.