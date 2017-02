Quin és el vol sense escales més llarg del món?

La nova ruta Auckland - Doha de Qatar Airways s'ha convertit aquesta setmana en el vol sense escales més llarg del món. Segons el rànquing que publica l'empresa d'estadístiques d'aviació OAG, els seus 14.526 km el situen en primer lloc per davant del vol Auckland - Dubai d'Emirates, que és segon amb 14.193. En temps, el recorregut d'Auckland a Doha es fa en 17 hores i 30 minuts, mentre que el de Doha a Auckland es redueix a 16 hores i 20 minuts gràcies al vent a favor.

Exactly how many sheep would fit on-board our new Auckland service? Learn the numbers behind “The World’s Longest Flight" #AucklandTogether pic.twitter.com/bVZRLq3jPS — Qatar Airways (@qatarairways) 2 de febrer de 2017

El rècord, reconegut per diverses fonts independents del sector, ha estat exhibit per l'aerolínia amb una roda de premsa a Auckland dels seus principals directius i amb nombrosos materials promocionals publicats a les xarxes socials. En una imatge difosa a Twitter dies abans d'inaugurar la ruta, Qatar Airways presumia de "les xifres que hi ha darrere del vol més llarg del món", com els seus quatre pilots, 15 treballadors de cabina, més de 1.036 menjars i 2.000 begudes fresques.

El rècord de distància, però, és motiu de debat. Tal com recullen la BBC o la revista 'Forbes', el vol entre Delhi i San Francisco d'Air India, separades per uns 13.300 km, recórre a la pràctica més de 15.000 km per aprofitar millor el vent. La desviació, però, no es reconeix en els rànquings que fan les empreses del sector i, en el moment de posar-lo en marxa, la mateixa aerolínia el definia com "un dels vols sense escales més llargs del món". En qualsevol cas, el de Qatar Airways és amb diferència el vol més llarg en temps, ja que el d'Air India, gràcies al vent, fa els més de 15.000 km en 'només' 14 hores i 30 minuts.