Balanç a les 'start-ups' quatre anys després

Quatre anys és el temps necessari per saber si una start-up ha aconseguit sortir-se’n i validar el seu model de negoci o si li toca abaixar la persiana i començar un nou projecte. Aquesta és la idea que va escollir la Fundació Mobile World Capital l’any 2013 per batejar el Four Years From Now (4YFN), el congrés paral·lel al Mobile que celebra cada any l’ecosistema de les companyies tecnològiques més joves. “Fins que no es va crear el 4YFN les start-ups no tenien cap espai on brillar durant el Mobile”, explica el director del programa, Esteban Redolfi. L’ARA ha volgut comprovar com els ha anat a quatre empreses que van participar en la primera edició per saber si han sobreviscut en un sector en què la mortalitat és alta. Aquest any la cita espera 20.000 assistents.

Fa quatre anys, Alberto Puig presentava a la fira de les start-ups el potencial d’una empresa dedicada a crear contes interactius per a nens. El 2017 Itbook continua en actiu, però es dedica a crear deures digitals per a les grans editorials. “Vam parlar amb inversors i ens van fer adonar que estàvem obviant un negoci més sucós”, explica l’emprenedor. El temps que ha transcorregut des del primer 4YFN també és suficient perquè un negoci es faci internacional. És el cas de la catalana Force Manager, que es dedica al software de gestió comercial i que avui en dia ja és present en 30 països. “Fa quatre anys érem menys de 15 persones a l’equip i ara donem feina a 70 treballadors”, explica el seu conseller delegat, Òscar Macià. En el cas de l’empresa amb seu a Esplugues de Llobregat Top Doctors, la cita va servir per conèixer inversors que després han participat en les seves rondes de finançament i guanyar visibilitat en el sector. La plataforma per connectar metges i pacients no ha fet cap gir en el seu model, però en aquest temps ha aconseguit obrir una oficina a Mèxic i arribar a cinc milions d’usuaris arreu del món.

Una estrella en crisi

Els últims anys de la madrilenya Jobandtalent, una de les companyies més prometedores de l’ecosistema, no han sigut dolços. Diversos treballadors han denunciat als mitjans que l’aplicació per trobar feina va retallar la plantilla un 34% en tan sols dos mesos: de 350 a 230 treballadors. Una quarantena d’empleats es van quedar sense feina en un sol dia, segons va publicar El Confidencial. Tot i així, el cofundador de l’empresa, Felipe Navío, recorda que en els últims quatre anys l’empresa ha tancat quatre rondes d’inversió per valor d’uns 86 milions.

Force Manager: 'chatbots' per a comercials enfeinats

Òscar Macià estava fart dels sistemes de gestió de vendes ancorats en l’era del paper. Force Manager és una empresa de software catalana que no vol que els comercials perdin temps omplint fitxes i bases de dades. De fet, la companyia ha desenvolupat un assistent personal basat en la intel·ligència artificial per fer més fàcil el dia a dia dels venedors. “Pots rebre informació del client que vas a veure o recordar de què vau parlar en l’última reunió”, explica el conseller delegat. Aquest chatbot està pensat sobretot perquè els comercials l’utilitzin amb el reconeixement de veu en els viatges en cotxe per visitar clients. Force Manager treballa amb més de 500 clients, com ara el fabricant de neumàtics Pirelli, la química Basf o l’empresa de brioixeria Bimbo. La companyia prefereix no donar dades sobre la seva facturació.

Itbook: deures digitals per reinventar el model de negoci

Itbook va néixer a València el 2010, el mateix estiu que l’iPad, amb un model centrat a digitalitzar el món de l’entreteniment infantil amb contes interactius. Tot i així, després de parlar amb inversors a la fira, el conseller delegat, Arturo Puig, es va adonar que l’empresa desaprofitava un mercat més sucós. Des d’aleshores, Itbook s’ha consolidat com a desenvolupador d’aplicacions, però en un altre context: l’escola. L’empresa treballa amb algunes de les editorials de llibres de text més importants del sector, com Santillana o Bromera, per digitalitzar continguts educatius i adaptar-los a dispositius mòbils, explica Puig. Són un equip de vuit persones i el 2016 van facturar 350.000 euros, el doble que l’any anterior. “Aquest any tornarem al 4YFN amb la idea de captar finançament per créixer”, diu l’emprenedor.

Top Doctors: el metge de capçalera, a un clic de distància

Els directoris digitals també són un model per als metges. La plataforma Top Doctors, amb seu a Esplugues de Llobregat, permet que els usuaris puguin consultar els millors metges de cada especialitat. L’empresa permet veure els horaris dels metges per concertar visites i xatejar amb ells per missatge o videoconferència. “Per exemple, pots enviar la fotografia d’una taca sospitosa al teu dermatòleg i que ell decideixi si et cal una revisió”, explica Porciani. L’empresari prefereix no donar xifres de les vendes, però assegura que l’empresa ja treballa amb 50.000 metges arreu del món, dels quals 5.300 són a Espanya. A part del mercat nacional, també estan presents a Itàlia, el Regne Unit, Colòmbia, Xile i Mèxic, on també tenen una oficina. Als Estats Units hi treballen amb un soci local amb seu a Nova York.

JobandTalent: un cercador de feina amb problemes de plantilla

És una de les start-ups amb més projecció de la capital espanyola, però en els últims anys ha retallat la plantilla un 34%. Precisament, Jobandtalent coneix el mercat laboral millor que ningú. L’empresa ha passat de ser una aplicació per trobar feina a ser una ETT virtual, després que el negoci se li compliqués amb la irrupció d’altres serveis com CornerJob o JobToday. Segons el seu cofundador, Felipe Navío, en els últims quatre anys han passat de tenir 50 treballadors a més de 200, amb oficines a Londres, Barcelona, Mèxic DF i Bogotà. La companyia no dona xifres de facturació, però assegura que treballa amb més de 150.000 empreses que ofereixen feina i 10 milions d’usuaris que en busquen. “Ara tenim un model de negoci més madur i més coneixement del mercat laboral espanyol”, explica Navío.