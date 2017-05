Brussel·les planteja que els vehicles que més contaminin paguin més

La Comissió Europea fa anys que pressiona -amb poc èxit- els estats membres per instaurar a tots els països de la Unió un únic model de peatges i unificar estàndards tècnics. Brussel·les, partidària d’introduir peatges a totes les vies de gran capacitat, presentarà a finals de mes un document amb mesures per homogeneïtzar els peatges i facilitar-ne el pagament quan un vehicle viatja d’un país a un altre. És una reivindicació històrica de l’executiu comunitari.

Segons ha pogut saber l’ARA, la comissària de Transports, Violeta Bulc, proposarà, d’una banda, que els peatges es paguin en funció de la distància recorreguda i, de l’altra, que els vehicles que contaminen més paguin més. “La nostra idea és que les emissions de CO 2 tant dels cotxes com dels camions es tinguin en compte a l’hora d’establir el preu del peatge. D’aquesta manera, s’incentivarà els conductors a utilitzar vehicles que contaminin menys”, expliquen fonts comunitàries coneixedores de l’esborrany de la proposta, encara en procés d’elaboració.

Els vehicles de gran tonatge són responsables d’un terç de les emissions de CO 2 a les carreteres i autopistes europees, tot i que representen una petita part dels vehicles que hi circulen. Per això la prioritat per a Brussel·les és implantar un sistema de pagament que tingui en compte la contaminació que produeixen els camions, a més de la distància recorreguda.

La proposta, però, neix coixa: la mateixa Comissió reconeix que actualment no hi ha cap sistema fiable per mesurar les emissions dels vehicles de gran tonatge. “Depèn molt del pes que portin”, expliquen des de l’executiu comunitari. Brussel·les assegura que s’està treballant en un sistema per fer-ho possible, però actualment encara no està disponible.

La comunicació que presentarà Bulc el 31 de maig subratlla que els peatges són necessaris per finançar les autopistes. “Creiem que el peatge és una bona manera de finançar el manteniment de les autopistes i encoratgem els països que encara no en tenen a posar-los en marxa”, expliquen les mateixes fonts.

Una altra de les prioritats de Brussel·les és unificar les modalitats de pagament electrònic dels peatges. “La interoperabilitat entre els sistemes de peatge permetrà als usuaris conduir per tota la UE sense preocupar-se pels diferents sistemes”, apunten les fonts. Un camió que cobreixi avui una ruta de Lisboa a Bratislava passant per Lió, Milà, Munic i Viena necessita almenys cinc contractes diferents amb cinc operadores de peatges diferents.

La comunicació que posarà sobre la taula la CE és només una proposta. Brussel·les no té competències en matèria de peatges. Tot i això, els governs europeus hauran d’examinar i pronunciar-se sobre les propostes de Bulc per modificar la directiva coneguda com a Eurovinyeta.