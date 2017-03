Estem tan avesats a fer servir les fonts per referir-nos a l’origen o el principi de qualsevol cosa (fonts d’informació, fonts d’ingressos, fonts de producció) que no ens estranya gens veure aplicada la metàfora també al camp de les lletres o de les idees. Tal idea de tal pensador “té la font” en tal paràgraf de tal altre pensador previ en el temps, ens diuen; o llegim que cert vers de cert poeta “té la font” en un passatge més o menys recòndit d’un poema més antic. Ara fa setanta anys que, ironitzant sobre els lectors professionals que quan s’enfronten a una obra s’esforcen sobretot a rastrejar-ne les fonts, Pedro Salinas va dir que es dediquen a la crítica hidràulica; com que la paraula grega equivalent a font és krene, hi ha tanta o més raó per dir que fan de crenetistes. Alguna vegada he pensat que en bona mesura deu ser la metàfora de la font la que ens empeny subreptíciament cap a aquest mal camí.

“Com l’aigua, res”. A l’ Olímpica primera (476 aC), Píndar comença cantant aquesta veritat concisa i compartida: que, de tot el que hi ha, la cosa que compta més de totes és l’aigua. Això, esclar, té a veure amb l’evidència que sense aigua ens moriríem, més que no pas amb la presumpció cosmogònica que l’aigua sigui l’element primordial, com ja propugnava, un segle abans de Píndar (sense per això ser-ne la font), aquell altre grec que es deia Tales i era de Milet.

Sigui com sigui, a més d’assaciar-nos la set, l’aigua serveix per regar i per netejar. Si fecunda la terra i purifica el cos, no és estrany que moltes cultures hagin cregut que a través del ritual l’aigua també fecunda i purifica l’esperit. A la Grècia arcaica, segons diuen, una part de la litúrgia que els endevins seguien per posar-se en estat de trànsit consistia a beure aigua de les fonts sagrades que brollaven al santuari de l’oracle. A Delfos, per exemple, a la font de Castàlia.

Com que no trobaven que el trànsit del profeta i el trànsit del poeta -els respectius estats d’inspiració- fossin gaire diferents, a partir d’un cert moment els grecs van assimilar una mica la litúrgia poètica a la litúrgia profètica. En un dels seus diàlegs de joventut - Ió, escrit probablement abans del 390 aC-, Plató fa declarar a Sòcrates que els poetes “cullen els cants a les fonts mel·líflues que hi ha en certs jardins i arbredes de les muses” i que, això, els mateixos poetes ho reconeixen.

Aquí la idea ja està a punt de convertir-se en clixé, i és lògic. La pràctica poètica a què es refereix el Sòcrates de Plató és la del món oral del passat, que era encara en bona mesura el món de Píndar; Plató pertany de ple al món de l’escriptura. Per als del seu temps, les muses, que sempre havien viscut a muntanya, ja són simplement una llegenda, consignada a certs jardins i certes arbredes; aviat, amb els alexandrins, posaran casa a les biblioteques, i del món de fora, on havien campat, ja només en retindran el nom d’aquelles fonts ben agençades.

Aquest pas, amb els romans, ja el trobem acomplert: Properci, a la segona meitat del segle I aC, esmenta diverses fonts gregues com a al·legories d’estils poètics diversos, i Marcial, un segle més tard, ja dona per fet que la poesia on raja per antonomàsia és a Castàlia. Des de llavors ha estat així. Carles Riba, a l’elegia vuitena, encara recorda a Clementina Arderiu que van ser a Castàlia i que tots dos hi van beure “el doll glacial”.

I és d’això, del que Riba en diu precisament “el doll glacial” (l’adjectiu ja l’usaven els grecs), del que en realitat es tracta. No pas de la font, sinó de l’aigua que hi raja. L’aigua que raja en una font determinada ha pres regustos minerals de la terra per on hi arriba i de la canella per on surt, però és aigua ploguda dels mateixos núvols, i evaporada de les mateixes mars, que l’aigua d’altres fonts.

Procuro recordar-ho cada cop que el crenetista de torn m’identifica “la font” clàssica d’un passatge. La gràcia no és creure que el meu poeta de capçalera va anar a beure aquell vers que tant m’impacta en una font que resulta que és de paper i té forma de dístic elegíac llatí; la gràcia és tastar, en el vers català, el mateix gust de núvol que tenia el vers llatí.