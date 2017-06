“Des d’avui serà una lluita constant pel barri”

El pròxim mes de juliol, els veïns de l’Esquerra de l’Eixample organitzaran una festa per celebrar l’esperat tancament de la Model. Ja feien festes -reivindicatives- als anys 70, a les portes de la presó, per demanar que marxés del barri. Aquesta vegada, la festa la faran dins. Tenen el permís del departament de Justícia de la Generalitat, i el president de l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample, Toni Colomina, ja sap com serà la celebració: “Servirem pa torrat amb olives. Ja ho fèiem l’any 1982 al xamfrà d’Entença i Rosselló per reclamar el tancament de la presó”, relata.

La ciutat no rebrà les claus de la Model fins al 31 de desembre. Mentrestant, els veïns tindran prou temps per debatre com volen que siguin les dues illes de l’Eixample que queden alliberades. A la plataforma Fem Nostre l’Espai de la Model tot just ara han fet la primera reunió per començar a debatre els punts calents de la reforma: els equipaments que hi ha d’haver, l’espai verd, el destí del panòptic o el museu de memòria històrica. “Encara no hem entrat en el detall dels equipaments, però sí que tenim clar que necessitem oxigenar l’Eixample -un dels districtes més contaminats de Barcelona- amb més espais verds”, diu la portaveu de la plataforma, Núria Ricard. A l’associació, afegeix, també hi ha unanimitat sobre la necessitat de mantenir el panòptic. “Està catalogat com a patrimoni d’interès nacional i local, i entenem que és una memòria que cal conservar”, afirma.

Basant-se en el punt d’acord sobre la bona notícia que suposa el tancament de la Model, detalla Ricard, encara hi ha veïns que xoquen sobre com s’ha de recuperar l’espai. Hi ha qui proposa fer-hi un gran parc; d’altres creuen que s’hauria d’enderrocar la presó per complet i fer un monument reinterpretat amb les runes. També hi ha qui creu que, després de tants anys d’espera, no és moment de replantejar el projecte. És la postura que defensa el portaveu de l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Eixample, Toni Colomina: “El pla director del 2009 es va assolir a través d’un gran consens, molts creiem que ja hem esperat prou”, assenyala. A l’Associació de Veïns, en concret, els preocupa que el procés participatiu que planteja l’Ajuntament per decidir els usos i equipaments de l’espai alliberat pugui “alentir” sensiblement el temps que passarà fins que els veïns puguin recuperar la Model. Pel que fa als comerciants, el seu portaveu, Sergio del Moral, afirma que “estaran al costat dels veïns en tot”. L’únic que demanen, això sí, és que no es redueixin les 200 places de l’aparcament subterrani. “Són places necessàries, sobretot si es pacifica el carrer Rosselló”, diu.

En el que tots els veïns estan d’acord és en el paper que hauran de jugar a partir d’ara: “D’ara endavant, el nostre paper serà vigilar que es compleixi el calendari previst”, diu Ricart. “Des d’avui, serà una lluita constant perquè la recuperació de la presó per al barri no s’aturi”, conclou Colomina.

Els veïns, motor de canvis des de fa 40 anys

Trini Capdevila és regidora d’ERC però, a més, és una de les fundadores de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, que reclama millores per al barri des del 1974. De totes les reivindicacions que van impulsar des del seu naixement, la gran majoria han acabat donant fruit: la recuperació de la Casa Golferichs per convertir-la en un centre cívic; la conversió de l’Escorxador en el Parc Joan Miró o treure les cotxeres de Vilamarí per fer-hi una escola. “Només ens queda una pedra a la sabata”, assenyala Capdevila.