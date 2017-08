Fadu:“La policia es va portar molt bé amb els turistes”

El Fadu agafa els pintxos morunos i els col·loca minuciosament en fila, com si anés amb el pilot automàtic i el seu cap fos lluny d’aquí. La seva companya fa una estona que intenta, sense èxit, comptar les monedes de la caixa registradora. Tots dos treballen al Rey de Istanbul, el restaurant de kebabs del carrer Hospital que fa cantonada amb la Rambla. Dijous estaven treballant quan, de cop, van sentir un soroll ensordidor i van veure una riuada de gent corrent en direcció contrària.

Impossible d’oblidar

“Vam pensar que havia sigut una bomba”, explica el Fadu. Ells no van veure ni la furgoneta ni l’estat de la Rambla, amb prou feines van tenir temps de sortir de darrere la barra per poder atendre als ferits i vianants que s’hi van refugiar.

La seva companya explica que entre els turistes de qui van tenir cura hi havia un anglès, diversos francesos, un grup d’àrabs i dues noies holandeses, una de les quals no trobava els seus pares. “Hi havia un pare que anava ple de ferides força greus, però només estava preocupat perquè els seus fills no tinguessin por”, expliquen, i afegeixen: “El veies jugar amb ells, intentant aparentar normalitat. Ens va commoure moltíssim”.

Els treballadors van improvisar “petits llits amb les cadires i els coixins” de la zona del menjador. En menys d’una hora va arribar el servei d’emergències, que es va emportar els ferits més greus. La resta es van quedar atrinxerats al restaurant fins a les 11 de la nit, perquè la policia els repetia que el sospitós podia ser al terrat.

Van oferir menjar i beure, i un lloc on sentir-se relativament segurs, a tots els que van quedar-se amb el cuiner i la cambrera, que reconeixen que també van passar por. “La policia es va portar molt bé amb els turistes, estaven preocupadíssims per portar-los als hotels i per reunir-los amb els familiars”, assegure el jove. “Em fa mal el cor -diu la cambrera-, mai no podré oblidar el que vaig veure dijous”. El Fadu assenyala una banda del restaurant: “Allà es va posar a plorar una mosso”, en un moment en què el restaurant estava ple de ferits i el terra de fusta, tacat de sang. Visiblement emocionats, no entenen “quina culpa” té la gent, “sobretot els nens”.

L’altre cambrer, el Noor, estava repartint publicitat a la Rambla, però dos minuts abans de l’atemptat va tornar per demanar “una cigarreta”, diu el Fadu encara en xoc.