Fonts líquides i fonts ligniﬁcades

La flor d’aigua

No hi ha al món so com el de l’aigua d’una font. Mentre fa tremolar la veu, s’abrina; conta i canta, conta i canta. De vegades, algunes fonts arriben a refilar; quan això passa la barreja de saó, brotada i ocell commou.

Viva allà d’on brolla, l’aigua es planta. Aquesta constatació botànica es dona a la tija asserenada i fonda de cada aiguaneix. El doble sentit de la paraula brolla, amb la substància líquida i la botànica confoses, expressa prou bé com és de vital el parentiu entre la brolla d’una tanyada -especialment d’una tanyada de rebrot- i el brollar renadiu d’una font.

Evidentment que, d’entrada, sigui a dolls o a rajolins, l’ aigua no es lignifica mai; fora un miracle que passés. Per gemada que pugui semblar, l’aigua dilata el seu lluc incessantment: l’ajorna. L’acompliment de la seva pròpia naturalesa és aquest: ajornar el tany. La tendresa, la set de tendresa de l’aigua, consisteix en això.

Així i tot, a la canella de les fonts, a alguns els ha semblat endevinar com el doll hi floria. Joan Amades informa del costum d’anar a les fonts a collir o a beure directament la flor de l’aigua, per la virtut guaridora i vivificant que du. El fenomen meravella amb tot el lirisme d’un fet inconegut, fins i tot sorprenent, però pressentit com a possible. En qualsevol cas, amb la florida, la qualitat vegetal del doll de les fonts queda notablement reforçada.

Al Costumari, Joan Amades circumscriu aquesta florida al punt de la mitjanit de Sant Joan, si bé informa que a la Garrotxa la flor és beguda, mentre que al Berguedà generalment és collida. “És tan subtil -diu- que agafar-la es fa molt difícil [...], quan hom la té si no sap tractar-la amb molta cura se li desfà com un líquid”. En les notes del Costumari, tot plegat queda com una referència llunyana, una mica confosa. És més precís quan a Imatges de la Mare de Déu trobades a Catalunya Amades cita el cas de la font de Banyadors, en el terme de Bagà. Aquí, la flor és un glop d’aigua, “la primera que raja en trencar l’alba”, i el doll refloreix cada dia, si bé el poder guaridor augmenta si la flor és beguda a la matinada “d’alguna festa important, en preferència, de les dedicades a la Mare de Déu”. I això, en la mesura que la font de Banyadors i, prou més remotament, la font del Sofre que hi ha a sota, estan relacionades, a partir de mitjans segle XVIII, amb el culte a la marededéu de Paller.

Curiosament, aquest culte canvia d’imatge i de santuari, i passa, de la talla romànica del segle XIII, trobada en l’espluga de la Foranca i venerada al santuari de Paller de Dalt, a una talla que brolla directament de la font de Banyadors i que és venerada al Paller actual. Conca d’imatges. Imatges contínues.

També, aigua i marededéus amb el doble sentit de la paraula amarar.

Tornant a la nit de Sant Joan, Josep Romeu i Figueras recull la creença ripollesa que, a les fonts del país, “l’aigua dorm, aquella nit, uns minuts pels volts de les dotze. Discorre i brolla sense murmuri. Aleshores és quan té virtut”. Per les informacions que ens n’han arribat, tota aquesta fenomenologia de l’aigua queda circumscrita entre la mitjanit i l’arrencada del dia. La visió que, entre la nit que tomba i el sol que apunta, l’aigua s’aponcella com la llum, imbrica les flors de font amb tot l’esplet de la rosada. El ros del cel ha estat concebut, tradicionalment, com a símbol celest de benedicció, fins i tot de nodriment: “Lo jorn venia e un celestial ros mullava la terra” (Curial). Costa certament de destriar la flor de l’aigua d’aquests asperges rosats o gebrats. No en va la flor es desclou sota del cel arrosador i enmig de tota aquella regada en flor que cobreix l’herba i les plantes d’una aigua esbadellada en pètals microscòpics.

La sanefa

En veritat, més que no pas ben bé una flor, una flor d’aigua és una font florida. No cal dir que, de costum, l’aparença de flor que tenen i treuen les fonts és molt fonda.“A la flor de les fonts”, escriu J.V. Foix i, immediatament, ens ve als ulls la font que sigui amb l’aigua que hi surt a relluir, florida d’argent viu. Tanmateix, a diferència d’ aquesta aigua que floreix constantment, i ho fa a cegues d’enlluernada que surt, la singularitat de la flor de l’aigua ve donada per la llargada de tija fins que la flor no es produeix. El prodigi és la seva intermitència, la seva periodicitat. Més o menys untat de llum, el verd fos de la tija de font es correspon amb el tomb sencer d’un dia o d’un any. I és, doncs, com a resultat de tota una diada o una anyada justa de doll que cada flor s’hi bada.

Aquesta freqüència regular de la florida converteix el flux de les fonts en una sanefa. De manera que el que la flor ordeix i conjura no és gaire diferent del que relata l’orla onejant de les garlandes, la decoració enribetada que encercla els càntirs o els estampats rítmics de tota mena de teixits.

Encara no ha acabat la floració que el doll ja torna a prendre. Agafa rel i arrencada i au! La imatge és realment extraordinària: l’aigua floreix i la flor s’enaigua. I tot tan continuat i seguit com si, sota la mateixa aigua que està en flor, fos impossible de no sentir l’aflorar de l’aigua. I això per tal com les flors no són ni el començament ni l’acabament de res: són la repetició i la sorpresa que perduren immarcescibles com l’aigua: la repetició i la sorpresa, la repetició i la sorpresa.

Un altre punt. Costa d’endevinar el marge d’intenció amb què el bevedor pot determinar o fins i tot propiciar la florida del doll. Podria prou ben ser que, tot i la pauta matinal o joànica, la font florís tot just en el glop que l’assedegat en sap treure. “ Que bien sé yo la fuente que mana y corre, / aunque es de noche ”, subscriu Sant Joan de la Creu, i Joan Vinyoli en dona fe: “En la set del qui cerca neix profunda la deu”.

Arbre i brollador

Hem dit que el doll d’aigua al·ludia a la força de la vegetació, i és ben cert que cada flor de font no fa més que recalcar-ho. Ara bé, si hi ha una imatge realment vegetativa de doll és la dels brolladors amb l’aigua dreta de dreçar-se, tant o més que no en flor, en arbre.

En la natura, arbre i brollador són formes d’una mateixa força. Em refereixo als brolladors sorgents, d’aigua borbollejant, empesa més o menys amunt, segons la pressió amb què emergeix del subsol. Aquest model de font ha estat conreat i enjardinat, des dels orígens, com una aigua que s’alça plantada. Així les coses, la funció ornamental dels brolladors en horts i jardins n’engalana una altra d’estrictament propiciatòria: els brolladors treuen tany, s’espiguen i s’esfullen com si, per hàbit, l’aigua adoptés la forma dels arbres i les plantes que ha regat tantes vegades i ho fes davant seu amb bon creixent per encomanar-los i renovar-los la vivor.

En aquest sentit d’irrigació engalanada, la iniciació a la botànica de l’aigua sembla que és d’origen mesopotàmic. Però la imatge de la font arbòria, això és, la bassa d’arbre d’on l’aigua agafa embranzida i creix amb un panteix seguit de cants i fullatge al capdamunt, aquesta imatge és ben probable que qualsevol criatura la dugui apuntada a les venes.

Esbategar de l’aigua i llenyositat del doll. A través de l’estructura màgica del pensament, passem el temps tot cercant les relacions i els lligams entre les coses. Sempre les vinculacions, els nexes; no ens en podem estar. Em capbusso en aquest aiguaviu de fonts líquides, metafòricament florides, botànicament lignificades. Generació de l’arbre, emanació de l’aigua. Arbre líquid i arborositat de la font on brolla. Arbrepresa la font, com si l’aigua disposés de diversos graus de duresa, de flexibilitat, de moviment, i els seus estats poguessin ser prou més diversos que no el glaç o el vapor. En aquest context, em ve al cap la idea de beure’m un arbre, de serrar una font, d’observar un rajolí com s’estella; coses així. ¿Us imagineu què seria poder plantar aigua de debò?

Als brolladors, els arbres s’hi abromeren i s’hi esgarrien, es desfan amb el mateix goig que es formen. De fet, gràcies a la seva volubilitat, en les successives formes d’arbre, un brollador és un bosc. Cada arbre abrina compassadament el següent i, mentre aquest s’hi desvetlla, n’aiguabrota un de nou. Prou més que no la planta feta o l’arbre fet, es tracta del mateix abrinar-se com a font. De vegades mirant el brollador amb molta atenció es pot arribar a endevinar una filera d’arbres que hi fan cua i el doll on surten un instant a ballar l’un amb l’altre, l’un amb l’altre, sense parar.

Hem parlat dels brolladors com d’un monument propiciatori de reg i d’ufana; així i tot, s’hi manifesta sovint una punta de neguit, d’inquietud ¿A què obeeix tanta brotadissa? ¿Què en resta al capdavall?

Sento el broll que diu: “¿I després?, ¿I després?” Segons com, sembla que duri de dir-ho, que ho reciti per durar. Constància i sorpresa. El brollador: el brotador.

Els arbres

Esbategar forestal de la font.

De retop podríem considerar, també, com una variant de font les arbredes reals amb la rajada de troncs amunt que branquen, broten i fullen. Això és especialment així en el cas de boscos poc intervinguts, en què uns arbres es potencien en els altres en una gairebé contínua quantitat de massa viva.

Entès cada arbre com una exhalació humida que s’eleva de terra i resplendeix, costa ben poc de considerar els troncs com uns brocs brolladors i generosos per on la terra es vessa, i la botànica sencera com una forma que pren la humitat de la terra per sortir a l’aire i tirar amunt.

Certament, amb l’arbreemegir un bosc constitueix una fontaneda. De fet a Alacant hi ha un caseriu anomenat tot just Fontarbres.

Ara mateix, surto, d’on soc, a veure el fontar de fonts d’un bosc, tant a la vora les unes de les altres com la capçada els ho permet: el pi que raja com una font de pi, el salze com una font de salze. Vorejo el turó per un vessant força dret que brolla d’arbres tot ell. Fa una mica de vent. Cada arbre ajusta la seva part de brollada amb la seva part de fondeig. Paro l’orella en un tronc. Fa un brogit de canonada plena. Se senten refilar molts ocells, fulles menudes com degotalls. Fontclares, fontargents, fontillongues d’una aigua molt sedentària, mig aturada a viure en la fibra de llenya que hi sura.

Una terra ixent que raja de saó com aquesta empeny a veure el món com una proliferació viva de dolls. Cada bri tendre em recorda l’acte de dibuixar amb un ofici reservat que batega des de dins, que flueix per la llenya cap a l’aire, com si els arbres ragessin a l’aire, i l’aire hagués de passar set si no ho fessin.

Només que acceleréssim el procés veuríem un arbre com pesa allà on raja, s’enfila a batzegades i treu tany a glops que floreixen i fruiten. Al capdavall tota la botànica no és res més que això: un gran doll de saba, de resina i de llum que emergeix. Certament la botànica és fontanal. La connexió entre rels i brancada és la mateixa que s’estableix entre les fonts i els fons de font d’on creixen. Que per això els arbres no poden pas treure els peus de la terra perquè es desencebarien.

Quin sant rajar, una brolladorada d’arbres així, amb tota aquesta tendresa de món que els puja! Passa una merla, xiscla. Hi ha una font entre els arbres i després una altra i més arbres i una altra font. No tenen nombre les fonts. Miro enrere: hi ha fonts per tot arreu.