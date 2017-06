Huan Ren“Al meu país hi ha pena de mort i els vigilants penitenciaris són més durs”

Qualsevol circumstància que et porti a la presó ha de resultar dura, sobretot si estàs íntimament convençut que ets innocent. Però creure que estàs privat de llibertat perquè ets massa alt deu ser pertorbador. I aquesta és la tesi de Huan Ren, un xinès de 27 anys i que viu a Catalunya des dels 14.

Afirma que una mala nit va sortir de festa amb els seus “paisans” per Sant Cugat, on viu amb la seva família. Hi va haver una baralla i ell “només mirava”. Enmig de la confusió va arribar la policia i en el mar de xinesos “baixets” que hi havia al lloc dels fets ell destacava perquè és “molt més alt”, de manera que el van detenir perquè “cridava l’atenció”.

La víctima tenia un trau al cap i li van haver de posar punts. Per això atribueixen a Huan Ren un delicte de lesions i, mentre no arriba el judici, el tenen en presó preventiva per risc de fuga. “La meva família té negocis, la meva dona és nascuda a Espanya i tinc una filla de 13 mesos i un Audi A4. Com volen que fugi?”, al·lega. Explica que en cinc mesos ha demanat la llibertat provisional quatre vegades i que sempre l’hi han denegat, i dona voltes i voltes a l’argument del risc de fuga: una conversa recurrent en una presó com la Model, on la majoria de presos són preventius i se saben de memòria les discussions legals sobre la presó preventiva.

El que no li preocupa és el trasllat imminent a Brians 1, el centre de Sant Esteve Sesrovires on aniran la majoria dels ocupants de l’edifici del carrer Entença. “De Sant Cugat a Barcelona hi ha més o menys la mateixa distància que de Sant Cugat a Brians”, admet.

“Aquí no hi ha soroll a la nit”

Huan Ren entén que es vulgui treure la presó del centre de Barcelona. “Jo vaig fer la mili al meu país. Era obligatòria, encara que visqués aquí, perquè tinc nacionalitat xinesa. I em van destinar a vigilar presons. Allà no hi ha centres penitenciaris dins de les ciutats i és normal que sigui així”, reconeix. I afegeix que les presons catalanes li semblen una bassa d’oli comparades amb les xineses. “Allà hi ha pena de mort i els reclusos són molt més agressius, o sigui que els funcionaris s’han de posar molt més durs. Aquí a les nits no hi ha soroll, allà tot són crits i cops tothora”, recorda.