J.L. Carod-Rovira,estudiant i militant del PSAN el 1973 “Mai havia menjat tants papers”

El 28 d’octubre del 1973, a la parròquia de Maria Mitjancera del carrer Entença de Barcelona, es va convocar una reunió clandestina de l’Assemblea de Catalunya. La policia ho va descobrir i a dos quarts d’onze els agents van irrompre dins la sala. “Vam intentar fugir sense èxit pels soterranis i pel terrat. Mai a la vida havia menjat tants papers. El terra també era ple de documents estripats”, explica l’exvicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, que aleshores militava al Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN). “Al furgó anava amb el Josep Solé i Barberà [advocat del PSUC], que tenia molta més experiència, i recordo que em deia que sobretot no donés cap nom. Tots teníem molt clara la coartada”, diu. Carod-Rovira va estar tres dies a la comissaria de Via Laietana i després el van portar a la Model, on es va passar dos mesos: “Ens sentíem forts perquè érem molts. Era el final de la dictadura, i hi havia noms molt significats”, assegura.

L’exvicepresident del Govern va coincidir a la presó amb Puig Antich, a qui ningú va arribar a veure mai perquè estava aïllat. Per combatre l’avorriment, alguns dels 113 presos van decidir organitzar classes d’escacs i català i donar conferències sobre com era la vida a la Unió Soviètica. Per a Carod-Rovira el pitjor era la brutícia i la pudor: “Cada dia cremàvem papers de diari i els passàvem pels tubs metàl·lics de les lliteres per matar les xinxes. Una vegada ens va venir a veure la Magda Oranich i sempre recordaré l’olor del seu perfum, era una olor boníssima que contrastava molt amb la mala olor de la presó”. Mentre els membres de l’Assemblea van estar tancats hi va haver una concentració de vehicles tocant el clàxon i un comunicat que Carod-Rovira recorda especialment: “L’Assemblea no pot ser posada a la presó perquè és al carrer”. “Jordi Carbonell [filòleg i polític] va ser l’únic que va parlar en català durant els interrogatoris. A la presó vaig escriure una carta en català per a la família i em van dir que o escrivia en castellà o francès o no podria tornar a escriure”, explica. L’expolític no va cedir i explica com, tot orgullós, ho va anar a explicar a Carbonell.

Entre els 113 detinguts també hi havia Carles Santos. “Cada dia presos diferents fèiem una instància per demanar que ell pogués tocar el piano. No vaig tornar a la Model fins a l’any passat per l’acte d’Òmnium i, al mig del pati, hi havia el Santos tocant el piano. Havien passat 43 anys però havíem guanyat”, diu l’exvicepresident amb un somriure.