L’Ertzaintza, també a l’espera de tenir-hi accés complet a l'Europol

La Junta de Seguretat del País Basc va trigar cinc anys a reunir-se (la de Catalunya en va trigar vuit) fins que el juny passat les autoritats basques i estatals es van trobar a Vitòria amb la coordinació policial com una de les qüestions sobre la taula. I, com va fer davant dels Mossos un mes després a Barcelona, el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, es va comprometre a facilitar l’accés directe i sense intermediaris de l’Ertzaintza a les bases de dades de l’Europol. Fonts del Govern Basc expliquen a l’ARA que el compromís encara no s’ha materialitzat, tot i que cap responsable del govern espanyol els ha comunicat un canvi de plans. De fet, afirmen que és l’aplicatiu tècnic -i no pas cap decisió política- el que obliga a fer canvis importants en el sistema informàtic i, per això, no es poden implementar els canvis immediatament.

L’Ertzaintza assumeix, doncs, que tindrà accés directe a l’Europol i que la informació que rebi no serà filtrada prèviament per la Policia Nacional, com passa ara. El reglament de l’organisme estableix que cada estat de la UE tindrà un responsable que farà d’enllaç amb l’Europol -en el cas d’Espanya, la Policia Nacional-, però no exclou que hi hagi altres unitats policials que tinguin accés directe a les dades. La Guàrdia Civil, per exemple, ja el té, i també l’oficina de duanes. L’únic requisit que reclama l’Europol és que la policia que pugui consultar i compartir dades tingui competències en lluita i prevenció de la delinqüència. El que l’Europol anomena una “autoritat competent”. Els estats poden autoritzar contactes directes entre les seves autoritats competents i l’Europol i, si no ho sol·liciten, ni tan sols cal que estiguin informats d’aquests contactes.

Al juny amb l’Ertzaintza i al juliol amb els Mossos, Zoido va adquirir els mateixos compromisos que, ara, el govern espanyol ha refredat en les compareixences públiques de Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría. Fonts de les policies catalana i basca asseguren que amb l’accés directe a l’Europol millorarà la lluita contra la delinqüència.