L’entorn dels joves a Ripoll comença a lligar caps

Un cop superat el cop inicial, els familiars i amics dels nois de Ripoll que dijous van cometre els atemptats de Barcelona i Cambrils comencen a lligar caps. Alguns recuperen els records dels dies abans de la barbàrie i s’adonen que potser sí que van veure alguna cosa estranya, però que en aquell moment no hi van donar prou importància. “Fa uns mesos els vam veure sortir de casa l’imam a la una de la matinada i van marxar tots amb la furgoneta”, va assegurar a l’ARA un dels familiars de Moussa Oukabir que prefereix no revelar el seu nom. Tots els identificats dels atemptats són de Ripoll.

Tots els nois formaven part de la mateixa colla d’amics i solien quedar entre ells i amb altres nois del poble. Però, últimament, es trobaven moltes vegades a soles i també amb l’imam. “Últimament solien quedar tres o quatre dies a la setmana, només ells, a casa del Mohamed Hichami, que ara estava sol perquè tenia els pares de viatge”, va assenyalar. Un detall que fins ara no l’havia fet sospitar, perquè tots eren amics i no era estrany veure’ls junts. Però després de l’atemptat ara creu que potser el van planificar durant aquestes trobades clandestines. També li ha vingut al cap un fet que el va sorprendre però que podia tenir moltes explicacions. “Al Houssaine Abouyaaqoub li agradava molt el rap i una setmana abans de l’atemptat va esborrar tota la música que tenia”. I és que l’islam considera que la música és haram -pecat-. Amb els dies, també han entès el significat d’una frase que el Houssaine va penjar a la xarxa social Instagram: “Pau per a mi mateix, odi per a la resta”.

El parent del Moussa, un dels morts a Cambrils, no troba cap explicació al canvi de comportament dels nois. Ell els coneix a tots des que eren petits i han compartit aules, partits de futbol i tardes a la plaça. “Eren incapaços de matar una mosca, si sempre tenien por: veien una baralla i marxaven corrents!”, va subratllar. Per això l’única explicació que troba per a tot el que ha passat “és que els haguessin drogat”. I com també van assenyalar dissabte altres familiars, creu que el culpable va ser “l’imam, que no era aigua clara i segur que els va enredar”. Una hipòtesi que també va assenyalar la tècnica de convivència de Ripoll, Núria Perpinyà, que coneix els nois des de petits. “El Houssaine era l’exemple de noi integrat plenament a la comunitat i participava en moltes activitats”, va destacar. Ella creu que algú els ha manipulat, perquè no eren terroristes: “No sé si va ser l’imam, però algú els va menjar el cervell”. Ella no era l’única sorpresa. “Avui mateix una mare del poble em recordava que contenta que estava que el seu fill fos amic del Houssaine, perquè el considerava molt assenyat”.

L’atacant de la Rambla

El familiar del Moussa també coneixia a fons els germans Younes i Houssaine Abouyaaqoub, amb qui va compartir classes i partits de futbol. La policia busca el primer com a sospitós de conduir la furgoneta que va perpetrar la massacre. El segon, com el Moussa, va morir abatut a Cambrils. El Younes va néixer a Mirt, un petit poble del Marroc, i de ben petit va arribar a Ripoll amb els seus pares i els quatre germans. Va estudiar a l’escola Tomás Ragué i a l’institut Abat Oliva. Després va fer un curs de soldador a la Fundació Eduard Soler i des de feia gairebé dos anys treballava a l’empresa Comforsa de Ripoll, que es dedica a fabricar peces i solucions de forja. Una feina on també coincidia amb el seu amic Mohamed Hychami. El Houssaine, en canvi, feia de repartidor els caps de setmana al Quick Kebab, situat al carrer Bisbe de Morgades de Ripoll, però una setmana abans dels atemptats va deixar la feina. “Ell va dir que era per anar a treballar a Comforsa amb el Younes i el Moha”, assegura el parent dels nois. Quan sortien de la feina solien passejar pel poble, però sobretot es passaven hores jugant a futbol a la pista de Sant Pere.

L’imam, un home molt reservat

Els Mossos continuen investigant si l’imam, Abdelbaki es Satty, va ser l’instigador dels atemptats. A Ripoll molt pocs el coneixen i ni tan sols la comunitat musulmana d’Annur -on fins fa dos mesos feia d’imam- saben res de la seva vida. Creuen que va néixer a Tànger (Marroc) i que tenia entre 40 i 50 anys. Segons els va dir ell al seu país hi viuen la seva dona i els seus nou fills. Durant l’últim Ramadà, Es Satty solia sopar cada dia a diferents cases dels fidels, però mai explicava cap detall personal ni del seu passat. “Només parlàvem del funcionament de la comunitat i de la vida al poble, però mai vam notar que tingués unes posicions radicals”, va ressaltar el secretari d’Annur, Hammou Minhaj, que va afegir que si mai hagués fet un comentari radical l’haurien fet fora immediatament. Els que hi van tractar diuen que era un home molt reservat, recelós de la seva intimitat i que bàsicament el veien pel poble quan anava de casa a la mesquita i viceversa, però mai amb cap amic. Ara la comunitat també ha descobert que va estar a la presó fa anys, cosa que l’inhabilita per ser imam. “Si ho haguéssim sabut no l’hauríem contractat mai”, va assegurar el secretari, que va destacar que tota la comunitat musulmana està destrossada amb la notícia.

Minjah assegura que de tots els detinguts només havia vist per la mesquita Younes Abouyaaqoub, Mohamed Hychami i Youssef Aalla i no sap si l’imam quedava amb ells fora de la mesquita. Mentre la investigació dels Mossos avança, els ripollesos intenten tornar a la normalitat després d’un cap de setmana trist i colpidor que ha enrarit l’ambient al poble. La desconfiança, la por i un sentiment de traïció han creat distància entre els musulmans i els autòctons, que ara hauran de superar els recels nascuts després de l’atemptat.