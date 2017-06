Les receptes d'altres ciutats per combatre el problema del lloguer

Berlín

Limitar l'increment del preu i prohibir obres luxoses

Els preus dels pisos a Berlín no són tan elevats com a Londres o París. De fet, la capital alemanya, amb una mitjana de preu de 9,29 euros per metre quadrat, no és la ciutat més cara del país en aquest sentit. Ho és Munic (15,65 euros), seguit de Frankfurt (12,76 euros), Stuttgart (11,93 euros), Friburg (11,39 euros), Ingolstadt (11,14 euros) i Hamburg (10,92), segons dades de l’Institut Federal d’Investigació d’Espais, Obres i Ciutats (BBSR). Però l’ascens de preus ha sigut molt significatiu a Berlín des de la caiguda del Mur: a començaments dels 90 el preu net de l’arrendament ja existent de pisos era de 3,11 euros per metre quadrat, mentre que el de nous lloguers era de 3,87 euros.

Berlín té ara un gran problema de manca de pisos, derivat en bona part de la poca protecció que es va proporcionar en el passat als habitatges barats existents. A partir de la reunificació, els polítics berlinesos van concentrar-se a traslladar els districtes de l’est de la ciutat a l’economia de mercat i a equiparar les condicions de vida cap a l’estàndard occidental. Però les reformes no van ser suficients. “A principis dels noranta, ni el mercat immobiliari ni les autoritats s’interessaven prou pels innombrables espais buits que hi havia al centre”, assegura el sociòleg urbà Andrej Holm.

85% dels pisos de lloguer

Ara la quota de pisos buits a Berlín és d’un 1,7%, així que no ha d’estranyar que quan queda un habitatge lliure el propietari citi en un mateix horari desenes i desenes de possibles inquilins. Els que tenen les nòmines més baixes no tenen res a fer-hi. La competència és ferotge en una ciutat com Berlín, on un 85% dels habitatges són de lloguer. El nou govern de socialdemòcrates, l’Esquerra i Els Verds ha posat l’èmfasi a lluitar per reduir els preus del lloguer i crear nou habitatge, especialment habitatge social. Però tot i la posada en marxa d’un paquet extens de reglamentacions, les mesures no acaben de ser efectives. Un cas simptomàtic és el de la llei federal que posa fre a l’increment dels nous lloguers fins a un 10% respecte als habitatges equivalents a la zona, tot i que en queden exclosos els pisos de nova construcció i els que hagin estat reformats en profunditat. Sovint passa, però, que el nou inquilí no sap què pagava l’anterior, i això és molt difícil de controlar.

Altres instruments poc eficients són la llei de prohibició de lloguer de propietats buides a turistes i la llei sobre la construcció d’obra pública: el nombre de pisos socials continua baixant, de 149.954 el 2011 a 107.600 aquest any.

L’administració de Berlín s’esforça, amb tot, a protegir zones en què l’estructura de la població sigui especialment vulnerable a fenòmens com la gentrificació. Aquí les autoritats prohibeixen la transformació d’un habitatge de lloguer en pisos de propietat i per limitar l’increment de preus poden no autoritzar determinades obres de modernització luxoses d’edificis.

L’associació de protecció de l’inquilí de Berlín, això sí, és forta i aconsegueix sovint que constructores municipals ofereixin lloguers assequibles. Però sempre queden dures batalles legals per afrontar.

San Francisco

Restriccions que no sempre funcionen San francisco

San Francisco ha viscut en l’última dècada un boom tecnològic que ha provocat un augment de la seva població, ha creat riquesa i llocs de treball. Però també ha fet disparar els preus dels habitatges i ha agreujat la desigualtat econòmica entre els seus habitants. La ciutat ha sigut incapaç d’absorbir el creixement esperonat per la seva proximitat a Silicon Valley, seu de gegants tecnològics com Google i Apple, i l’atracció de moltes start-ups d’aquest sector.

Les tensions entre els treballadors d’aquestes empreses, molts són nouvinguts, i els ciutadans de tota la vida amb salaris més baixos s’han fet cada cop més evidents. Aquests últims se senten expulsats, ja que el lloguer mitjà de la ciutat no ha parat de créixer fins a convertir-se en el més alt del país, juntament amb el de Nova York. Per exemple, llogar un pis amb una habitació costa, de mitjana, 3.270 dòlars (2.922 euros), segons un estudi recent de la web Zumper.

Les polítiques d’habitatge de San Francisco, tot i tenir bones intencions, no han funcionat per limitar l’augment del preu del lloguer i de venda de cases i pisos. Algunes de les que es van aprovar als anys 60 i a finals 70, segons els experts, han ajudat a preservar el caràcter de la ciutat -bressol del moviment hippie i amb una comunitat molt activa-, però també han empitjorat l’accés a l’habitatge. Entre altres restriccions, la ciutat no permet pisos de més de 12 metres d’altura -amb uns quatre pisos- en gairebé tots els barris i ha aprovat legislacions que permeten als veïns bloquejar grans projectes immobiliaris.

Una altra política molt discutida és el control del preu de lloguer, que afecta un 75% dels habitatges. San Francisco només deixa que els propietaris puguin augmentar la renda cada any un 1,6% des del 1979. Els detractors d’aquesta mesura diuen que elimina l’incentiu perquè els propietaris lloguin els seus habitatges i, per tant, redueix el mercat de lloguer. Els seus defensors, en canvi, creuen que és vital per mantenir els lloguers assequibles i demanen que es prohibeixi als propietaris augmentar el preu tant com vulguin quan hi ha un canvi de llogaters.

L’alcaldia de San Francisco, de moment, té previst rehabilitar els més de 6.000 habitatges públics que hi ha a la ciutat i construir-ne 4.000 més. I incentivar el sector privat a oferir més habitatges assequibles a canvi de deixar-los construir edificis més alts.

Milà

Promoure el lloguer de pisos buits

Milà, la locomotora econòmica i financera d’Itàlia, és la ciutat amb més oferta d’habitatge de lloguer del país, però, tot i això, l’oferta queda per sota d’un de cada tres pisos (29%). El “miracle econòmic” d’Itàlia del segle passat es va reflectir en una obsessió per aconseguir un pis de propietat, i avui un 67% dels italians són propietaris de casa seva. El model, però, ha entrat en crisi des que fa vint anys tota una generació de joves es va quedar sense feina estable.

Amb 1,3 milions d’habitants, Milà és una de les ciutats més cares del país. La renda mitjana per habitant és de 20.920 euros anuals, i el lloguer, de 16 euros per metre quadrat, un 3,6% més que l’any passat. El pis estàndard és de 80 metres quadrats, així que el lloguer mitjà és de 1.280 euros al mes. La zona del centre, al voltant del Duomo, és de les més cares, per bé que menys que en altres ciutats. Milà tampoc s’ha escapat del fenomen de la gentrificació o encariment sobtat de barris populars que es posen de moda entre classes benestants. Va passar primer en barris cèntrics com Brera o a l’antic port fluvial de Porta Genova, i, després, a l’Isola o a Navigli.

Hi ha 36.000 pisos de lloguer públic a Milà, un 42% menys que fa 20 anys -ara els pisos de propietat pública són un 11% del total-. Les cases populars, que inclouen habitatges amb algun tipus d’ajut, són 91.000, per sota del que es necessitaria, i hi ha 3.800 cases ocupades il·legalment per part de persones sense recursos. Des de fa dos anys la regió de la Llombardia -controlada pel centredreta- ha introduït entre polèmiques una llei per fer entrar el sector privat en la gestió dels pisos socials i per rellançar “els pisos a cànon concordat”, en què el propietari d’un pis accepta llogar-lo a preu moderat amb contractes de fins a 8 anys renovables a canvi de garantir-se els cobraments. Es pretén així col·locar al mercat 9.000 pisos buits.

El gener d’enguany l’Ajuntament, guiat per Giuseppe Sala, del centreesquerra, va promoure una iniciativa similar però amb contractes de fins a 5 anys per pis que preveu pagar directament al propietari uns 400 euros mensuals perquè accepti llogar el pis a persones amb risc social. Alhora, també ajudarà els propietaris a cobrar part del deute d’un llogater que a causa d’un daltabaix econòmic ha deixat de pagar el pis, a canvi que el propietari aturi els procediments per fer-lo fora.

Londres

Una acció pública del tot insuficient

Els elevadíssims preus dels lloguers a Londres afecten, fins i tot, aquells joves que són molt més que mileuristes. Un exemple. Tres noies catalanes que no superen els 25 anys, amb qui ha parlat aquest corresponsal, paguen per un pis de tres habitacions al districte de Hackney 2.800 euros al mes. Hackney és a l’est de la ciutat, en una zona considerada molt de moda i plena d’atraccions vibrants. A més, està molt ben connectada. L’apartament en qüestió només té un bany i una cuina menjador. Cap d’elles no el podria pagar amb el seu sou, molt bo per als estàndards de Catalunya en persones tan joves.

A poc a poc, la capital britànica s’està convertint en un territori per al lloguer i no per a la compra, com havia sigut fins fa una dècada. El lloguer està majoritàriament en mans del mercat privat, davant de l’absència d’oferta pública. Des que Margaret Thatcher va decidir als anys 80 del segle passat vendre als llogaters els pisos de protecció pública construïts després de la Segona Guerra Mundial, l’habitatge ha esdevingut un actiu per a l’especulació.

Un estudi de la consultora PricewaterhouseCoopers publicat a mitjans de l’any passat indicava que, quan arribi l’any 2025, la majoria dels residents a Londres i a la zona del Gran Londres (60%) llogaran el seu habitatge. L’any 2000, la proporció era a la inversa.

Què pot fer l’Ajuntament de la ciutat davant d’un problema endèmic que l’alcalde, Sadiq Khan, ha qualificat de “crisi de l’habitatge”, un dels grans reptes a què fa front la població jove del país? Legalment, no res. No té competències de cap mena per intervenir en el preu del sòl. Per tant, ha de pactar amb la iniciativa privada. Khan acaba de firmar un programa per construir 5.000 habitatges de lloguer, un 60% dels quals són, en teoria, a preus assequibles. Els primers 60 pisos de lloguer es van entregar l’última setmana d’abril. El lloguer, però, per a un habitatge d’una habitació és de 1.100 euros; per a una de dues, 1.225. La diferència amb la mitjana del preu de mercat és de 300 euros en el primer cas i de 600 en el segon. Khan, però, ha hagut de posar en marxa aquests programes en promocions que s’allunyen molt del centre de la ciutat. El programa s’ha de completar al llarg dels pròxims cinc anys. Farà molt poca pressió, però alleugerirà la manca de residències assequibles, ja que Londres necessita anualment 50.000 habitatges nous.