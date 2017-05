Alemanya: Llum verda als peatges, que només pagaran els estrangers

Alemanya deixarà de ser el país amb la xarxa d’autopistes gratuïtes més àmplia d’Europa. Després d’anys de debat i diverses negociacions amb la Comissió Europea, que inicialment va expressar dubtes que el projecte fos compatible amb les normes comunitàries, el Bundestag (cambra baixa) va aprovar el març passat la polèmica introducció d’un peatge. A partir del 2019, els alemanys hauran de pagar un import anual pels seus gairebé 13.000 quilòmetres de xarxa d’autopista i pels 39.000 quilòmetres de carreteres federals. Els conductors de vehicles amb matrícula estrangera també hauran de pagar si usen les autopistes alemanyes, i podran triar entre diversos formats: un peatge anual, un de vàlid per a deu dies (entre 2,50 i 25 euros d’acord amb les característiques del cotxe, els dièsel seran més cars que els de gasolina i els elèctrics) i un altre per a dos mesos (entre 7 i 50 euros).

El projecte va idear-se el 2013 com una promesa electoral dels socialcristians (CSU) de Baviera, i ha hagut de ser aprovat de mala gana pels democratacristians (CDU) d’Angela Merkel i els socialdemòcrates de l’SPD. A la UE hi ha una forta oposició a aquesta mesura, especialment de països veïns com Àustria, que han avançat que “pròximament” iniciaran accions legals en contra.

Tots els propietaris de cotxes d’Alemanya hauran de pagar un peatge anual que serà descomptat del seu compte corrent. De mitjana costarà 67 euros i, com a màxim, 130 euros. Però en contra del que passarà amb els estrangers, els alemanys seran compensats amb una reducció de l’impost de circulació, de manera que el peatge no suposarà cap despesa addicional als ciutadans del país.

“Per primer cop tots els que usen les nostres carreteres participaran en el seu finançament”, va raonar el ministre de Transport, Alexander Dobrindt. Els seus crítics creuen que el peatge és discriminatori i afectarà el flux de trànsit a les fronteres i perjudicarà el comerç i l’hostaleria.