Memòria del foc

“P lanta incendis i creixeran deserts, sembra foc i brollaran boscos”. Aquesta és una afirmació ancestral que no m’he cansat de sentir per aquests boscos de pi negral o pinassa del sud de la vall de l’Ebre. I sempre que he preguntat el perquè d’aquest nom de pi m’han indicat el color de l’escorça, de plaques gruixudes blanquinoses però mascarades, ennegrides, per la memòria dels focs.

Els focs han senyorejat aquestes boscúries des que hi ha tronades a l’estiu i els pastors hi fan cremes successives. De fet, aquest foc de baixa intensitat que als anys 50 vam foragitar mantenia aquests boscos en forma. I si de manera natural no es presentava als estius, les festes de falles i torxes i atxes de reis o Sant Antoni ens recorden que era cerimoniosament usat per renovar pastures, mantenir les deveses i garantir la supervivència d’un paisatge que era la font de vida d’una manera d’entendre el món.

Ara tota una extensió de terra s’ha despoblat d’ús i de cultura per poblar-se d’una nova societat que no hi veu pas un mitjà de vida, sinó un decorat. I aquesta pèrdua del foc com a eina projecta una por a perdre un passat heretat, amb l’incendi descontrolat com a amenaça.

Quan el foc era l’eina, l’economia era el bosc; quan el foc s’ha fet l’enemic, l’economia al bosc és l’incendi. Amb el proteccionisme van arribar els anys sense foc. Van aparèixer així les plagues del bosc malalt, una d’elles els incendis, els grans incendis més exactament. Aquests incendis destrueixen ecosistemes que el foc havia creat i que, amb el canvi climàtic, no tornaran. En aquesta lluita hem après a no deixar respirar el foc, ens hi hem entossudit. Però, com més bons ens hem fet apagant focs, més poderós s’ha fet el foc en moments extrems. Més poderós que el sistema d’extinció. Així, desapareguts els boscos adevesats, hem après que com més insistim a apagar incendis, com més ho aconseguim, un nou tipus de foc tard o d’hora ens supera.

Tant és així que, on abans diferenciàvem les paraules foc, rostida, socarrat, cremada i incendi, ara només hi tenim la paraula incendi i considerem la resta sinònims. I no ho eren, perquè cada una d’elles expressava un nivell d’intensitat de les flames dins el bosc amb un nivell d’efecte sobre l’ecosistema, i de retruc sobre les pastures, els arbres per a fusta, els arbres per a aglans o llenya, la cacera, els fruits i la resta d’usos forestals.

El foc al bosc és font d’economies diverses i confrontades i de models socials antics i moderns, però per damunt de tot és un gran mestre i un mal alumne. Ens ensenya molt però fa sempre el que pot fer, no el que volem que faci.

Amb el pas dels anys i les guerres perdudes, el foc torna a ser font de coneixement sobre com enfrontar-nos a incerteses globals i locals. De fet, en aquest anar i tornar que ha suposat el pas d’una societat que usava el foc a una altra que el va voler erradicar i ara a una de nova que ha d’acceptar de conviure-hi com un mal menor, el foc ha aparegut com un element per assegurar-nos el futur. En poques paraules, en el context de canvi, el foc que és també una amenaça, gestionat amb el coneixement ancestralment present en aquestes terres, és un element clau i font de creativitat del paisatge de demà. Depèn de nosaltres.