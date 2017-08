Memorials, homenatges, records... Com es curen les ferides

Alemanya

L’atac terrorista amb camió contra un mercat nadalenc de Berlín que el 19 de desembre del 2016 va acabar amb la vida de 12 persones va obrir unes ferides a Alemanya que encara s’estan guarint. En la immediatesa dels fets, els actes d’homenatge i memorials van succeir-se. Veïns, familiars i polítics van participar en actes i misses en honor a les víctimes. Després d’aquestes mostres d’unitat, però, les crítiques per la mala gestió institucional van començar a aparèixer.

Els familiars van denunciar que durant els dies posteriors a l’atemptat van rebre molt poca informació i que la policia va trigar molt a confirmar si els seus parents eren entre els morts. Alguns van rebre a casa factures de les autòpsies. Segons la legislació alemanya, els ferits i familiars estan subjectes a la llei de compensació de víctimes. Aquesta llei obliga l’estat a donar una ajuda a les persones que no puguin treballar per culpa de les seqüeles. Però com que es tractava d’un atac amb camió, inicialment els fets es van catalogar com un accident de trànsit i no com un atemptat terrorista, i això va obligar les víctimes a demanar ajuda a una fundació que no està especialitzada a oferir suport en aquest tipus de situacions sinó que tracta casos d’atropellament. Finalment, el govern va reconèixer l’errada i al març es va crear una comissió d’ajut als afectats. A banda de l’acompanyament a les víctimes, un altre debat obert que encara no s’ha resolt és com s’han de memorialitzar els fets. Les autoritats debaten ara si col·locaran a Berlín una placa commemorativa o si s’hi instal·larà una obra artística de record que ajudi a guarir les ferides. Anna Moyà

França

La ciutat de París ha sigut colpejada fortament pels atemptats jihadistes dels últims anys, però els espais públics que van viure els atacs ara volen erigir-se com un autèntic homenatge a les persones que van morir i a les que van aconseguir sobreviure. Els llocs i carrers parisencs on es van produir els atacs del 13 de novembre del 2015 els dies posteriors es van omplir de flors, fotos, objectes i missatges de condol i suport als familiars de les víctimes. L’Ajuntament va comptabilitzar fins a 7.000 petits homenatges, una part dels quals van ser recollits pels Arxius de París i la Direcció de la Propietat i de l’Aigua, que van digitalitzar-los i publicar-los en una web. Aquestes mostres de solidaritat ja no ocupen l’espai públic, però en substitució s’hi han penjat plaques commemoratives amb els noms de totes les víctimes. Mentrestant, s’està construint un monument dedicat a la seva memòria, semblant al que ja hi ha de forma temporal a la ciutat de Niça en record de les víctimes del 14 de juliol del 2016.

El govern francès va oferir suport als afectats des del primer dia, però les associacions de víctimes han jugat un paper encara molt més significatiu. Caroline Langlade, presidenta de Life for Paris, explica que “les víctimes necessiten trobar-se i reconstruir juntes el puzle dels fets”. Des de l’organització els ofereixen suport psicològic i orientació en l’àmbit legal, a més d’actes de memòria en record dels desapareguts i de les víctimes que segueixen amb vida. “Tot i així, encara hi ha molta feina a fer -assegura Langlade-, perquè és una lluita de tota una vida que implica molta gent”. Lara Ribas

Regne Unit

Un memorial en homenatge a les víctimes de la violència terrorista -o d’un altre tipus- és una expressió de respecte col·lectiu cap a elles, i també una forma d’exorcitzar la por que provoquen actes tan irracionals com els que han viscut recentment Barcelona i Cambrils. Els estudis psicològics demostren que les víctimes que sobreviuen a un atemptat ho entomen de forma diferent, sempre en funció del grau d’exposició que hagin patit. Amb el pas del temps, els memorials col·lectius són una marca més de la història que ha condicionat un grup humà en un espai geogràfic i social concret.

A Londres se’n va bastir un en memòria de les 52 persones que van perdre la vida en els atemptats contra la xarxa del transport públic el 7 de juliol del 2005. Cinquanta-dues columnes d’acer inoxidable de 3,5 metres d’alçada s’aixequen en un racó de Hyde Park. Visitar-lo i tocar-les és recordar la tragèdia, com es recorda el moment en què es va produir una ferida passant la mà per damunt d’una vella cicatriu. Fer-ho, a més, humanitza els supervivents per la solidaritat respecte als que van quedar enrere, i potser apaivaga la de vegades inevitable mala consciència per no comptar-se entre els morts. El memorial del 7 de juliol es va decidir fer-lo un any després dels atemptats i es va inaugurar el 2009.

Quant als tres atacs recents patits al Regne Unit, la setmana passada es va proposar fer un monument, o més d’un, a Manchester en memòria dels 22 innocents assassinats al concert d’Ariana Grande. Una organització no lucrativa recapta fons per tirar-lo endavant. De moment, tot és a les beceroles. Quim Aranda

Bèlgica

Al barri de Molenbeek hi ha un monument en memòria de les víctimes dels atemptats de París i Brussel·les. És una escultura on a dins es veu un llum que s’il·lumina a la nit. El seu nom és La flama de l’esperança. Es troba just al bell mig de la plaça del barri d’on van sortir els terroristes del fatídic atac del 13 de novembre. També a l’aeroport i al barri on es concentren les institucions europees dues escultures recorden el 22 de març del 2016.

Ja fa un any i mig que la capital belga va patir el seu pitjor atac des de la Segona Guerra Mundial. Tres terroristes es van immolar a l’aeroport i a la parada de metro de Maelbeek, i van causar la mort de 32 persones i van deixar més de 300 ferits. “Aquí va entrar un senyor, tenia una bomba i va explotar”, li explica una nena d’uns 8 anys a un altre infant just en el moment que el metro s’atura a l’estació.

Bèlgica va viure el primer atac terrorista de la seva història el 2016, però aquell 22-M va ser un punt d’inflexió. Ara hi ha un grup de psicòlegs que ofereixen suport gratuït per ajudar totes aquelles víctimes que van viure els atacs. La ciutat va continuar bategant, però li va costar.

La catarsi d’una manifestació contra la por no es va poder fer, com es pretenia, la mateixa setmana dels atemptats, sinó gairebé un mes més tard. El govern del país la va anul·lar perquè “no podia garantir la seguretat” dels ciutadans. Les cartes i els records, homenatges espontanis de la ciutadania a la cèntrica plaça de la Borsa, van estar exposats durant gairebé dos mesos. Ara es troben al museu d’història de la ciutat. Esther Herrera