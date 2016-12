Menys matèria grisa per afrontar els reptes de la vida

Un dels estudis pioners sobre els efectes de la hiperprotecció en els infants l’ha dut a terme Kosuke Narita, neurocientífica de la Universitat de Gunma, al Japó. Aquesta científica ha sigut capaç de demostrar de forma empírica en un estudi els efectes d’aquest tipus de criança. Per aconseguir-ho va fer una enquesta a 50 nois i noies d’entre 20 i 25 anys a qui els preguntava sobre la relació amb els seus pares. Les qüestions que abordava amb els adolescents eren per saber si els seus pares els havien controlat en excés o si els havien donat autonomia al llarg de la seva infància.

Les preguntes seguien un patró internacional, conegut com a Parental Bonding Instrument, que serveix per mesurar les relacions entre pares i fills. Per exemple, els preguntava si els ajudaven normalment a prendre decisions, si els deixaven decidir sobre coses quotidianes quan eren més petits -com per exemple la roba que es volien posar-, o fins i tot els interrogava sobre el to de veu que els pares utilitzaven quan parlaven amb ells. Amb tota aquesta informació, Narita avaluava el grau de protecció a què havia estat sotmès cada jove i establia unes categories.

Un resultat revelador

Amb els resultats a la mà, la científica japonesa i el seu equip van fer una ressonància magnètica del cervell dels nois i noies participants i va ser aquí on van trobar el resultat més revelador. Els qui durant la seva infància i adolescència havien rebut una educació més protectora acostumaven a tenir menys matèria grisa en la regió prefrontal del cervell, que és la que s’encarrega, entre altres coses, de prendre decisions, solucionar problemes i afrontar reptes.

Així doncs, segons l’estudi, l’excés de protecció i control en l’edat més primerenca té efectes negatius en el desenvolupament cerebral. El fet de tenir menys matèria grisa va ser interpretat per la científica japonesa com una prova que l’educació sobreportectora afecta el desenvolupament d’aquesta regió tan important del cervell. Curiosament no ha fa en la direcció que els pares voldrien quan sobreprotegeixen els seus menuts.