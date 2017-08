Menys quantitat, més qualitat

A l’agost, Catalunya dona el tret de sortida a la campanya de la verema. Cada any més aviat. La imparable pujada de les temperatures accelera el procés de maduració dels fruits, en general, i del raïm, en particular, cosa que obliga tots els cellers a iniciar les seves respectives campanyes a corre-cuita. A més, segons Joan Santó, responsable del departament de vinyes i vi d’Unió de Pagesos, la sequera s’ha convertit els darrers temps en un gran problema per a molts cellers catalans, que any a any veuen minvar la collita. Tot i això, “les previsions només són previsions i haurem d’esperar al final de la temporada” perquè, tal com recorda el mateix Santó, “l’any passat també eren bastant dolentes i finalment, gràcies a la pluja d’última hora, els resultats no van ser tan negatius”.

Un exemple d’aquest avançament de la collita és el celler Aibar, fundat l’any 1985 i amb DO Montsant, que preveu començar a veremar entre finals d’agost i principis de setembre. L’any passat no va ser fins a la segona setmana de setembre que van engegar la campanya. Les seves varietats més primerenques, el merlot i el moscatell, no maduren tan ràpidament com el chardonnay i el pinot noir, i és per això que, a pesar d’avançar-se, és un dels cellers que més tard comença la verema.

A diferència de la tendència general, que es decanta per unes collites una mica més escasses que les de l’any passat, enguany el celler de Darmós pretén veremar un 30% més respecte del 2016. Això es deu, en gran part, al fet que l’any passat la pluja va ser molt més abundant a la zona. Aibar preveu acabar la verema a principis d’octubre amb el cabernet sauvignon, una de les varietats que més bé suporta la falta d’aigua i, pel seu caràcter robust, una de les més difícils de madurar.

El punt de vista de les DO

Durant la campanya de la verema a Catalunya de l’any passat es van collir un total de 416,4 milions de quilos de raïm, xifra que ha anat minvant des del 2013, quan se’n van recollir 498,6 quilos. Aquest any el començament de la campanya de la verema va a batzegades i són pocs els cellers que, ara mateix, han començat la collita. Per aquest motiu encara és una mica precipitat parlar de xifres, tot i que les DO coincideixen a afirmar que la tendència a la baixa que han marcat els darrers quatre anys continuï i que, per tant, les quantitats recollides, a escala general, siguin semblants o un pèl inferiors a les del 2016.

Els motius que expliquen aquesta davallada són diversos, però un d’ells és comú a totes les DO: les gelades del mes de març passat. Com expliquen els experts de la DO Conca de Barberà, que l’any anterior va tancar la campanya amb 8,2 milions de quilos veremats, les gelades de la primavera van afectar una part dels seus cellers i van fer disminuir de forma molt suau les seves plantacions. No obstant això, a banda d’aquest petit tràngol, la resta de l’any, afirmen des d’aquesta DO, “ha transcorregut amb un clima correcte i la pluja ha sigut la que havia de ser”, cosa que els fa pensar que la qualitat i graduació dels vins que naixeran d’aquesta collita seran molt bones.

El chardonnay madura primer

Els cellers de la DO de la Conca engegaran les respectives veremes durant aquest mes d’agost i, malgrat que encara no en saben la data concreta, asseguren que serà abans en comparació amb la de l’any passat. Ho faran collint la varietat chardonnay per fer cava perquè, a més de ser la que madura més aviat, necessita que es culli quan està una mica verda, per tal que el resultat del producte final resulti òptim.

Per la seva banda, la DO Catalunya, que el 2016 va collir 85,4 milions de quilos, considera que la sequera de l’any anterior els continuarà passant factura enguany. De fet, la inducció floral del que havien de ser els raïms actuals va quedar compromesa i en va reduir el nombre. A més, les plantes que “van resistir” s’han vist obligades a destinar més esforços a la seva pròpia recuperació, fet que ha retardat la producció i l’engreixament dels fruits.

Així doncs, coincidint amb els companys de la Conca de Barberà, la DO Catalunya creu que la collita d’aquest 2017 serà igual o potser una mica inferior a la de l’any passat. Aquesta collita, que també començarà més aviat, preveuen que sigui d’una gran qualitat perquè la maduració, fins al moment, està resultant “força bona”.

Un 10% de davallada

La DO Costers del Segre, que compta entre els seus cellers amb els més primerencs pel que fa a la verema -com Raimat, que la va començar el dia 1 d’agost-, coincideix amb la resta afirmant que les gelades han esdevingut el problema més gran d’enguany, i els seus experts s’atreveixen a donar-ne una xifra: compten a collir, aproximadament, un 10% menys de raïm que l’any passat, quan en van obtenir 24,9 milions de quilos, alhora que auguren que la qualitat dels vins resultants serà “excel·lent” perquè el “temps d’aquest juliol ha sigut excepcional”.

En la mateixa línia que les anteriors, la DO Penedès preveu una collita molt semblant a la de l’any 2016, que va ser de 57,3 milions de quilos i amb una sanitat excelsa. La combinació d’un hivern en què les temperatures han sigut més aviat fredes -i elevades durant els mesos previs a la collita- provoca que el nombre de larves d’insectes i fongs que poden afectar el raïm i el cep disminueixi. La DO penedesenca ja ha començat la campanya i molts dels seus cellers es troben actualment collint les varietats chardonnay i pinot noir, totes dues destinades a l’elaboració de vins escumosos Clàssic Penedès. Auguren graduacions altes i bones maduracions, dos factors que influiran en l’increment de la intensitat del color dels vins negres.

En definitiva, el sector preveu que aquesta campanya esdevingui “tranquil·la” i molt en la línia de les passades, amb una petita disminució pel que fa a la quantitat collida, però amb uns vins de qualitat excepcional. Tot això, esclar, sempre que l’imprevisible temps estiuenc no ens tingui preparada alguna sorpresa. A les nostres vinyes i, de retruc, als nostres paladars.