No ens prendran la Rambla

Faig zig-zag amb el Bicing pel carrer Pelai, esquivant el que sembla un nombre massa elevat de taxis enfilant tots en la mateixa direcció, com les formigues de Salvat-Papasseit. S’aturen, somriuen, parlen de finestreta a finestreta i esperen que el semàfor es posi verd. Algú surt i lliga un llaç negre a l’antena del cotxe. Tot comença a tenir sentit. A mesura que ens apropem a la plaça Catalunya, el soroll dels aplaudiments eclipsa el dels tubs d’escapament.

Aparco la bici, pico el vidre d’un taxi aturat i li demano si puc pujar. No posa el taxímetre, avui no hi són per treballar, sinó per mostrar la seva “solidaritat amb les víctimes dels atemptats”, explica l’Iván, que porta 12 anys conduint el taxi i cada dia fa la ruta Rambla-Diputació. No se sap avenir del que ha passat, sacseja el cap i les ulleres de sol li patinen lleugerament sobre el nas.

La gent s’apila als costats del carrer i no paren d’aplaudir, ni els clàxons de ressonar fins on podem intuir. “En teoria havíem d’arribar només fins a la plaça Catalunya per fer l’ofrena”, explica el taxista. També se suposava que havien avisat la Guàrdia Urbana que només serien “tres o quatre taxis”, però fa més de quinze minuts que els colors negre i groc pinten la Rambla amb un degoteig constant de taxis vinguts de tota la ciutat.

La Rambla plora, però respira

De seguida que va sentir les notícies de l’atemptat, l’Iván es va acostar fins a la Rambla per intentar ajudar. Va fer dos viatges: primer a una família de turistes que anava cap a l’aeroport i després a una dona dels afores de Barcelona, que es va quedar a un pam de la infame furgoneta. “No vaig poder fer una tercera carrera”, confessa.

El primer que va fer divendres, però, va ser pujar i baixar la Rambla. “S’havia de fer -diu l’Iván-, no ens podíem quedar a casa”. Abans d’arribar al Mercat de la Boqueria, la gent continua amb l’ovació espontània. És com si aquesta ferida ens hagués permès fer un petit pas per estar més junts. Per uns moments no hi ha vagues, ni males cares contra aplicacions intrusistes i ningú critica les bicicletes que fan zig-zag. “Fins i tot veus la policia d’una altra manera!”, reflexiona.

Algú s’apropa i li estreny la mà que li penja del volant. Al costat, una noia plora, mentre un home sosté un cartell on es llegeix “Gràcies”. “No ho aconseguiran, no se sortiran amb la seva”, diu l’Iván, referint-se als terroristes. El clàxon deixa de funcionar en el moment que se li trenca la veu, com si màquina i conductor fossin una sola cosa. “No ens prendran les Rambles, no ens les prendran!”, repeteix una vegada i una altra. Les llàgrimes rellisquen per la cara del taxista amb aparença de tipus dur. “Veus? Per això no en puc parlar”, es justifica.

Aparquem passada la Boqueria i comencem a enfilar cap a la plaça Catalunya, lloc escollit per la companyia de taxis Elite per retre l’homenatge a les víctimes dels atemptats. Després d’un breu discurs en què s’ha reivindicat la vida, s’han deixat anar tot de globus grocs i negres. Però al cap de pocs segons els globus s’han quedat atrapats en un arbre sobre Canaletes. “Els globus es volen quedar aquí, a la Rambla”, diu l’Iván. Sembla que és un sentiment compartit. “Uau, un taxi vingut des de Saragossa!”, assenyala. I no és l’únic que s’emociona.

Darrere nostre una dona explica que feia anys que no caminava per la Rambla, però que avui havia de venir. Les televisions de tot el món s’amunteguen, gravant com turistes i locals escriuen missatges a terra, encenen espelmes i deixen caure les roses en altars improvisats. Els cartells de concerts i tablaos flamencs són reemplaçats per missatges de suport i dibuixos on la ciutat plora, alhora que manté el puny enlaire. Orgullosa i poderosa com la cançó de Peret.

L’Iván i jo ens acomiadem agafant-nos pel braç amb una familiaritat que, no per estranya, deixa de fer-nos sentir bé. Que fàcil que és aparcar dos segons la distància professional i sucumbir a l’escalfor que emana de la Rambla. Darrere nostre, unes noies angleses ofereixen abraçades gratuïtes, i una tercera corre cap als braços desconeguts. Un grup de joves medita amb els ulls tancats, envoltats d’adhesius amb forma de cor i flors.

“Gràcies, gràcies de veritat”

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra patrullen cada metre de la Rambla. Les seves cares són serioses i les mans descansen sobre les armilles antibales. Unes turistes asiàtiques s’apropen a tres mossos i acoten el cap en una semireverència. Darrere seu, diversos catalans els estrenyen les mans, mentre repeteixen: “Gràcies, gràcies de veritat”. De cop i volta es forma una fila improvisada que reconeix la feina -encarnada en aquests tres mossos- dels cossos de seguretat. “És tan difícil no emocionar-se”, confessa un d’ells. El mosso s’agafa més fort de l’armilla, es gira, respira fondo i torna a la formació oficial.