Obama, Bush i Clinton van tenir un inici més popular

Les comparacions són odioses, però es fan. Cada president arriba al poder amb unes circumstàncies diferents i, per això, comparar el seu inici de mandat amb el dels seus antecessors és complicat. Tot i així, l’afirmació de Donald Trump que cap govern ha fet més que el seu en els primers 100 dies és “falsa”, segons diferents organitzacions que contrasten fets com FactCheck o PolitiFact.

El títol de president nord-americà més efectiu en aquest període de temps el té Franklin D. Roosevelt (1933-1945). De fet, la gestió del líder demòcrata -que va aconseguir que el Congrés aprovés 76 lleis i posés les bases del New Deal en plena Gran Depressió- es va convertir en el punt de referència per avaluar els primers 100 dies de les presidències posteriors. Els historiadors alerten que l’actuació dels presidents en una part tan petita del seu mandat no determina una presidència.

“Alguns presidents van començar amb força, com Jimmy Carter [1977-1981], i després van patir durant la resta del seu mandat. I d’altres, com Bill Clinton [1993-2000], van tenir uns primers mesos complicats però després van aconseguir la reelecció i van deixar el poder amb alts índexs d’aprovació”, explica Julian Zelizer, historiador de la Universitat de Princeton, en una columna a la revista Atlantic.

Si es compara la popularitat de l’actual president amb la dels seus antecessors, queda clar que Trump ha tingut un inici molt més impopular, ja que només un 42% dels nord-americans aproven la seva gestió. El seu equip, però, va subratllar aquesta setmana que és el president que ha signat més ordres executives des de Harry Truman (1945-1953).

John Frendreis, politòleg de la Universitat de Loyola a Chicago, diu a la web de PolitiFactque l’inici de la presidència de Trump és semblant a la de Clinton, que també va ser caòtica i va estar marcada per la incapacitat d’aprovar un paquet d’estímul econòmic. Malgrat tot, a diferència d’ell, va obtenir un èxit legislatiu amb la llei de permís familiar i mèdic. Barack Obama (2009-2017), per la seva banda, va aconseguir que el Congrés aprovés un pla per reactivar una economia en crisi, un rescat per a la indústria automobilítica i una llei per la igualtat salarial. I George W. Bush (2001-2009) -que sortia d’unes eleccions molt divisòries, com Trump- va encarrilar la seva llei per reduir els impostos.