Pantalles més grosses, més connectades i a més velocitat

El meu article al diari Avui previ al Mobile World Congress del 2009 portava el títol “L’any dels smartphones ” i destacava l’arribada a Barcelona dels “ordinadors de butxaca que admeten programes de tercers”. Vuit anys després, aquests dispositius són el motor que impulsa una indústria, la de les telecomunicacions, que està transformant àmbits socials i econòmics tan diversos com la sanitat, l’educació, la mobilitat i l’entreteniment. Tots ells es trobaran a partir de demà i fins dijous als pavellons de la Fira per posar en comú les tecnologies, les plataformes i els serveis que marcaran la pauta d’aquestes transformacions. A continuació, algunes de les més destacades.

Telèfons que creixen sense que es noti

La tendència dels últims anys cap als smartphones grossos -un 84% dels mòbils que Amazon va vendre a Espanya el 2016 tenien pantalla d’entre 5 i 6 polzades, una categoria residual quatre anys abans- ha tocat sostre: un aparell més gros ja és una tauleta. Però això no significa que les pantalles deixin de créixer: al MWC es presentaran diversos models en què el marc de la pantalla es redueix a la mínima expressió o fins i tot desapareix per deixar més espai a les imatges. Des del Samsung Galaxy S6 Edge del 2015 les pantalles corbades permeten prescindir del marc lateral; aquest any veurem encongir-se els marges superior i inferior amb solucions innovadores per desplaçar els elements que els ocupen ara: l’altaveu, la càmera frontal i el botó d’inici. En aquest últim ja és força habitual incloure-hi un lector d’empremta dactilar, com també es generalitzen la resistència a l’aigua i la pols, fins ara reservades als models de gamma més alta. També veurem uns quants telèfons amb dues càmeres, des del P10 amb què Huawei aspira a renovar l’èxit del seu pioner P9 fins al ZTE Blade V8, que pretén ressuscitar les fotografies en 3D. Entre les altres marques que cal seguir hi ha HTC, tan decidida a reclamar el títol de l’Apple del sistema Android, que ha anunciat que deixarà de fabricar telèfons de gamma mitjana i baixa. No hem d’oblidar tampoc els retorns de Nokia i BlackBerry, totes dues en mans d’empreses externes a qui lloguen les seves marques respectives. I és entranyable l’interès que ha aixecat la suposada reaparició del Nokia 3310, un telèfon bàsic de fa disset anys, per la demanda d’usuaris que només volen parlar.

Qui i quan portarà els xips de l’any que ve

Un dels interrogants del MWC és saber quants telèfons hi haurà amb el xip Snapdragon 835 de Qualcomm, el més ràpid del moment. S’havia especulat erròniament que Samsung en compraria tota la producció per al seu Galaxy S8 (vegeu el quadre adjunt). Se sap que un d’ells serà de la firma xinesa ZTE, que el presenta com el primer aparell capaç de descarregar dades amb una velocitat d’un gigabit per segon (Gbps) gràcies al mòdem X16. Un altre dubte és la data en què es començaran a vendre aquests telèfons. També se sap que el G6 que LG presentarà avui, abandonant el concepte modular del G5 que va presentar al MWC anterior, no farà servir el xip 835. Però l’evolució no s’atura: la mateixa Qualcomm anunciarà aquesta setmana un xip nou amb mòdem X20, que assolirà una velocitat d’1,2 Gbps combinant cinc bandes de freqüència 4G i que veurem als telèfons que es presentaran al MWC del 2018.

La batalla per liderar les xarxes de tecnologia 5G

Totes aquestes prestacions depenen de les capacitats de les xarxes de telefonia mòbil. Si en la crònica del 2009 destacava que “al congrés es perfilarà la futura telefonia de quarta generació”, ara gairebé una quarta part dels 7.500 milions de línies mòbils actives al món ja són 4G, i el que la indústria prepara a Barcelona és la 5G, la cinquena generació, que unificarà les comunicacions fixes i les mòbils i oferirà més velocitat i més capacitat de connexió, pensant més en els objectes que en els telèfons. Ericsson, Huawei i Nokia, els tres grans dels equipaments de xarxa, s’esforçaran a Barcelona per aconseguir la complicitat del màxim nombre d’operadores per portar a terme proves pilot de les tecnologies que cadascuna proposa per a la 5G (Ericsson i Telefónica faran demostracions de conducció remota) amb l’objectiu de ser la que es transformi en l’estàndard de 5G que haurà d’entrar en vigor l’any 2020. No estan en joc només els contractes amb les operadores: també hi estan els ingressos pel lloguer de patents als rivals. Empreses de xarxes menys potents, com Samsung, aposten per la 5G per substituir les connexions de fibra òptica. I mentre els implicats es posen d’acord en com serà la 5G, el sector explota les possibilitats de la 4G: a més de connectar telèfons, les operadores ja ofereixen les seves xarxes per connectar milions d’objectes amb variants com NB-IoT i LTE-M, que competeixen amb xarxes no subjectes a concessions d’espectre com Sigfox i LoRa.

Wifi i Bluetooth accelerats

Les xarxes de telefonia no són les úniques que guanyen velocitat. Les connexions sense fils d’àmbit domèstic i personal també arriben supervitaminades al MWC: el Bluetooth 5 multiplica per vuit la capacitat de transmissió de dades entre dispositius, amb una velocitat equivalent a la de les wifi actuals. Però aquestes també milloren: el nou estàndard wifi AD incrementa la rapidesa amb l’horitzó d’arribar als 100 Gbps a canvi de limitar l’abast: per exemple, servirà per transferir dades instantàniament entre el mòbil i el televisor.

Ciutats i vehicles connectats

La quantitat de marques d’automoció pot arribar a fer pensar que som en un saló de l’automòbil. Els avenços se centren en els cotxes compartits i la conducció assistida i autònoma, gràcies a les connexions entre vehicles i entre aquests i les infraestructures: la Comissió Europea anunciarà el seu projecte de corredor continental d’autopistes per fer-hi proves. L’ús de les dades tindrà un lloc destacat: a l’espai Innovation Cityhi haurà una gran maqueta de la Sagrada Família on es veurà el trànsit de visitants que Eurecat ha estudiat, per encàrrec de GSMA i la Mobile World Capital, rastrejant-ne els mòbils de manera anònima.

Tres tecnologies que busquen usuaris

Al MWC comprovarem si els fabricants ja han rebaixat les seves expectatives sobre l’adopció massiva de la realitat virtual, la realitat augmentada i els wearables o dispositius electrònics per portar posats. La primera segueix pendent d’aplicacions de consum que justifiquin que traiem els visors dels calaixos on els vam guardar després de provar-los uns quants dies. Això sí, el seu ús en segments específics com els videojocs i les aplicacions industrials va a més, igual que el de la realitat augmentada. Els wearables tampoc acaben d’aixecar el vol: a Barcelona veurem models nous de rellotges amb sistema Android Wear 2.0, però els casos d’ús més prometedors són al sector sanitari.