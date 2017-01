La ‘Revolució catalanista’ i el ‘Poema de Catalunya’, amb l’ARA

260x366 Les divuit meditacions catalanistes De Foix van Ser incloses En un llibre publicat l’abril del 1934. / ARA Les divuit meditacions catalanistes De Foix van Ser incloses En un llibre publicat l’abril del 1934. / ARA

Coincidint amb el trentè aniversari de la mort de J.V. Foix, l’ARA presenta als lectors una promoció singular: una samarreta amb el cal·ligrama Poema de Catalunya -que va ser publicat per primera vegada a la revista La Cònsola de Sarrià el 1920- i un text molt difícil de trobar de l’autor, Punts de meditació catalanista, que data del 1934. El llibre i la peça de roba es poden aconseguir amb el diari d’avui a un preu de 9,95 euros.

Punts de meditació catalanista forma part del volum Revolució catalanista, del 1934, que Foix va escriure amb el seu amic Josep Carbonell i Gener. Els textos van ser publicats inicialment a la revista Monitor entre els anys 1921 i 1923. Al text, Foix enumera amb divuit reflexions el seu somni per a Catalunya, la manera com imaginava el país mentre als primers anys30 es vivia l’esclat republicà. Tot i els anys transcorreguts, el seu pensament interroga el nostre present. “Si per un plebiscit fos possible d’atorgar a Catalunya el dret a segregar-se territorialment del continent i de constituir-se en paradís flotant damunt la Mediterrània, estem segurs de la majoria imponent que donaria el seu vot favorable”, escriu en la tercera de les meditacions.

El llibre és una reflexió que té una vigència absoluta i que entronca amb la creació visual del 1920 Poema de Catalunya, el famós triangle en què els tres costats són mar Mediterrani. “Intervencionista o secessionista, humil o imperial, el catalanisme és el contrari d’un moviment isolador, d’un separatisme separatista. Catalunya no solament no vol isolar-se, sinó que la seva motivació inicial és alliberar-se de la localització a què la té sotmesa Castella”, afegeix.

“Foix oposava el seu model de catalanisme revolucionari al catalanisme de la República -comenta Manuel Guerrero, biògraf del poeta-. Va ser un llibre molt polèmic i va despertar un gran debat entre les noves generacions. Revolució catalanista va aparèixer l’abril del 1934, i sis mesos després, a conseqüència dels Fets d’Octubre, Foix va entrar en crisi. La seva ideologia va virar de la política cap a una visió més ètica i moral, fins i tot més metafísica”.