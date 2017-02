Els absents del MWC 2017

Samsung Galaxy S8

El gegant coreà no desvelarà a Barcelona el seu smartphone estrella d’aquest any. Hi ha renunciat per tenir més temps per assegurar-se que no es repeteix el desastre dels Galaxy Note 7 incendiats per un defecte de la bateria. A l’acte que Samsung ha convocat per avui s’espera que hi presenti una tauleta amb Android per competir amb l’iPad Pro d’Apple per als compradors que volen prescindir de l’ordinador portàtil. I també podríem conèixer Bixby, el nom probable de l’assistent de veu que rivalitzarà amb els d’Apple, Amazon i Google.

Apple

L’iPhone ha marcat molt l’evolució d’aquesta indústria, però el seu fabricant no ha participat mai al MWC com a expositor ni com a ponent. Prefereix organitzar els seus propis actes, i el pròxim serà la convenció WWDC al juny. Tot i això, a la Fira sempre hi ha representants de l’empresa negociant amb operadores de tot el món. I encara que les vendes de wearables no acaben d’enlairar-se, segur que el ganxo que oferiran molts expositors petits per aconseguir que els deixis la targeta de visita serà el sorteig d’un Apple Watch.

Els dos Marks: Fields i Zuckerberg

Als programes dels congressos els convé renovar-se, però es farà estrany no veure-hi ponències dels consellers delegats de Ford i Facebook. L’empresa d’automoció va ser la primera del seu ram que va apostar pel MWC i aquest any també hi serà, però compartint presència amb rivals com VW, Renault i Daimler. A la xarxa social li va tan bé amb els mòbils que potser ja no li cal evangelitzar els directius de les telecos. El seu lloc com a ponent estrella d’aplicacions l’ocuparà John Hanke, de Niantic, l’empresa del Pokémon Go.