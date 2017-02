Tecnologia per millorar (?) la vida

Una joia de disseny fabricada amb cera, una calavera feta amb impressora 3D, un satèl·lit que mesura el gruix del gel dels casquets polars, una reproducció molt fidedigna de la marededeu de la Llet... Són alguns dels prototips exposats a l’entrada del Parc Tecnològic de Nou Barris amb motiu de l’imminent Mobile World Congress -que comença demà-. I per escalfar motors, la Mobile Word Capital s’ha empescat la Mobile Week Barcelona, que s’ha proposat donar a conèixer les realitats i iniciatives tecnològiques més rellevants dels barris de Barcelona.

A Nou Barris el centre neuràlgic és, òbviament, aquest Parc Tecnològic, situat al cor del districte i inaugurat ja fa vint anys. Havia sigut un hospital mental, després va ser convenientment renovat i rehabilitat, però conserva una estructura identificable, amb un immens pati central i un repartiment de pisos que encara fa pensar en un sanatori.

El seu director, Jaume Baró, explica que hi ha cinquanta-cinc empreses instal·lades, la majoria poc conegudes per al gran públic perquè no venen els seus serveis i productes al client final sinó a altres empreses. Per exemple, Vortex, dedicada a l’anàlisi del vent; Ingenia, que va dissenyar el sistema de seguretat de les portes del metro de París, o Just In Mind, especialitzada en prototips de software.

La majoria de les empreses que treballen al Parc Tecnològic estan especialitzades en l’exportació: “La tecnologia no és un mercat local sinó més aviat extern”, concreta Baró. I afegeix que un dels grans interessos del centre és obrir-se més al districte on està situat per poder incidir en la formació i captació de vocacions científiques i també ajudar a l’emprenedoria industrial al Bon Pastor i la Marina.

Internet de les coses

Una de les empreses que treballa al Parc és Zolertia. La Trinidad n’és una de les responsables i explica quin és el motiu troncal de l’empresa: l’internet de les coses, o sigui, la connexió de coses a internet com a eina important per fer avançar la tecnologia aplicada a les professions i la vida quotidiana. En posa alguns exemples: una nevera que t’avisi quan la llet estigui a punt de caducar, arribar a casa i que el cafè estigui acabat de fer, una paella amb sensors que detecten quantes calories necessites o unes escombraries que reclamen ser buidades.

Algunes aplicacions les podríem identificar amb la comoditat portada a l’extrem o la substitució del sentit comú. En canvi, unes altres estan enfocades a millorar i facilitar el dia a dia de les professions i de la indústria: mesura de la qualitat del terra dels parcs infantils, sistemes de regadiu controlats amb el telèfon mòbil o sensors que informen de l’aglomeració de persones o de la caducitat dels fàrmacs.

Segons sembla, el 2020 cinquanta bilions d’objectes estaran connectats a internet. Dada impactant, futur imminent.