Vigilants, trampes i ocupacions preocupen als propietaris

La crisi habitacional té conseqüències per als propietaris, no només per a la gran banca o el banc dolent -la Sareb-. Llogar un pis és en principi un bon negoci. La rendibilitat bruta mitjana a Espanya del lloguer és del 5,4% i a Catalunya escala fins al 5,9%, segons un estudi de Servihabitat. Això és especialment important en un entorn de baixos tipus d’interès, en què la rendibilitat d’altres actius és molt inferior.

Però llogar un pis pot ser un maldecap, per la morositat dels llogaters o les ocupacions il·legals. Alguns propietaris han buscat solucions. Cada cop són més habituals les assegurances del lloguer, que garanteixen el cobrament. Les ocupacions de pisos buits estan a l’ordre del dia, i els professionals del sector s’han vist obligats a prendre mesures. Per exemple, el director d’una agència immobiliària de Barcelona, que gestiona més de 3.000 immobles a la ciutat, explica que en alguns casos els comercials s’han arribat a instal·lar en el pis en lloguer fins que s’ha signat el contracte, per evitar l’ocupació il·legal. En promocions senceres, sobretot les adjudicades pels bancs, s’han hagut de contractar vigilants de seguretat.

Una altra mesura habitual entre els agents immobiliaris és evitar a la web pròpia o a les del portal que el pis es pugui identificar exactament, segons explica Immaculada Amat, de Finques Amat. Així, en molts portals immobiliaris només hi ha fotos de l’interior de l’habitatge, però no de la façana, i no es dona l’adreça exacta. El problema de l’ocupació és greu. L’Institut Cerdà ha fet un complert informe en el qual s’assegura que a Espanya hi ha 262.000 persones vivint en habitatges ocupats, l’equivalent a tota la població d’una ciutat com l’Hospitalet de Llobregat. El cost no afecta només els propietaris privats, sinó també els públics.

Segons aquest informe, a la Generalitat aquestes ocupacions li han costat 1,4 milions d’euros en quatre anys. L’informe destaca que en barris com la Trinitat Vella i Torre Baró - Ciutat Meridiana el 38% d’habitatges buits estan ocupats il·legalment.

Però aquest estudi també indica que estan sorgint màfies que controlen l’ocupació il·legal i relloguen els pisos. És el cas d’un individu que es va enviar a ell mateix una carta certificada i va anar a rebre-la a la porta de l’edifici. Amb el justificant de Correus, va justificar que ja feia dies que vivia al pis, i per això no el podien fer fora sense un procediment judicial.

Pisos ocupats rellogats

Més evident va ser el cas d’un propietari que va anar a veure un dels seus pisos el dia abans de signar el contracte de lloguer i va enxampar in fragantiun dels membres d’una d’aquestes màfies, que havia canviat el pany i estava llogant el pis a una altra persona. Per això han sorgit empreses de desocupació, que es mouen en un marc legal no gaire clar. El gerent del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona - Lleida, Lorenzo Viñas, assegura que hi ha “una preocupació extraordinària en el sector” i demana modificacions legals.