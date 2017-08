Younes va intentar robar un cotxe poc abans de ser abatut

L’autor material de l’atropellament mortal a la Rambla, Younes Abouyaaqoub, va intentar robar un cotxe dilluns en un municipi limítrof amb Vilafranca del Penedès, només poques hores abans de ser abatut pels Mossos d’Esquadra a Subirats. Fins ara, es creia que el terrorista havia arribat com a molt lluny fins a Sant Sadurní d’Anoia, però la nova pista ha permès establir que dilluns al matí es va detectar Abouyaaqoub al nucli de Sant Pere Molanta, dins del terme municipal d’Olèrdola, que està més lluny de Barcelona que no pas Subirats, segons va informar ahir l’ACN.

Els fets van passar a primera hora del matí, quan una dona va aparcar el seu cotxe a l’aparcament que hi ha davant d’un gran establiment comercial dels afores de Sant Pere Molanta. Quan la dona anava a tancar el vehicle, un home es va abraonar sobre ella i va intentar robar-li el cotxe. La dona es va resistir i va començar a cridar, fins que l’assaltant va fugir a peu. A aquella hora, la foto d’Abouyaaqoub ja circulava pels mitjans de comunicació, tot i que els Mossos encara no havien anunciat públicament que ell era l’autor de l’atemptat de Barcelona. La policia, en aquell moment, tampoc havia demanat a la població que col·laborés en la cerca d’Abouyaaqoub ni havia difós més imatges del conductor de la furgoneta de l’atac.

Per això la dona no va reconèixer inicialment el seu assaltant. La víctima va denunciar els fets a comissaria una vegada Younes Abouyaaqoub ja havia sigut abatut i va reconèixer el jove per les imatges que s’havien fet públiques. Les gravacions de les càmeres de seguretat del centre comercial on havia tingut lloc l’incident van confirmar la identitat d’Abouyaaqoub, que al matí vestia de la mateixa manera que quan va ser abatut a primera hora de la tarda. Per tant, es considera que probablement l’autor de l’atemptat a la Rambla es va desplaçar de Sant Pere Molanta fins a Sant Sadurní i Subirats, a uns 15 quilòmetres, on dilluns a la tarda dos ciutadans i dos agents van poder reconèixer Abouyaaqoub.

Creuant les muntanyes

Amb el nou detall de les hores prèvies a la captura de Younes Abouyaaqoub, la investigació policial sospita ara que el terrorista hauria fugit a peu de Sant Just Desvern -on els Mossos li van perdre la pista- creuant les muntanyes de l’Ordal. Així, de mica en mica, la investigació policial va resolent un dels misteris del relat posterior dels atacs: esbrinar què va fer Abouyaaqoub de dijous al vespre a dilluns a la tarda i si algú va ajudar-lo o si va fer el recorregut de Sant Just a Subirats -uns 40 quilòmetres per carretera- a peu. Dimarts al vespre, els Mossos van escorcollar un pis de Vilafranca, a una desena de quilòmetres de Subirats, sense que fins ara hagi transcendit qui o què s’hi buscava.