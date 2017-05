Sense alternativa al transport de mercaderies per carretera

Per les autopistes catalanes hi passen milers de camions cada any i hi continuaran passant: en el transport de mercaderies per via terrestre, la carretera guanya per golejada al tren. En concret, segons dades del ministeri de Foment, els camions representen un 96% del trànsit de mercaderies i el transport ferroviari només un 4%.

En canvi, a Alemanya, el repartiment és una mica diferent. El transport rodat és un 82,5% i el ferroviari un 17,5%. Una explicació d’aquesta diferència amb Alemanya és la manca d’inversió en la xarxa ferroviària a Espanya. De fet, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ja advertia en un informe del setembre passat de la diferència desorbitada en els pressupostos del 2016 entre les inversions en alta velocitat (3.679 M€) i en transport de mercaderies per via ferroviària (420 M€) i demanava un esforç inversor superior perquè el ferrocarril espanyol està penalizat per un ample de via diferent: “Això provoca que, per exemple, en la frontera hispano-francesa hi hagi un llarg procés de canvi de càrrega entre trens que pot durar entre sis i vuit hores”.

“La quota de transport ferroviari de mercaderies tendeix a la baixa fins i tot en els mercats més potents com ara Alemanya, perquè la carretera és molt més competitiva”, explica Cristian Bardají, director d’estudis d’infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, que afegeix que la incorporació dels països de l’Est en el mercat únic encara ha abaratit més els costos laborals i el transport per carretera s’ha fet encara més competitiu.

Empreses multimodals

Per la seva banda, el secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, assegura que el projecte del corredor mediterrani “hauria de permetre passar el 2030 a una quota de transport ferroviari del 20% i aquesta transició s’haurà de fer amb empreses multimodals que tenen camions i componen trens”. Per a Font, “abans les empreses decidien instal·lar-se en un país o en un altre pels costos laborals, ara ho fan tenint en consideració els costos logístics i de transport”.