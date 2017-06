Les clàusules i condicions dels contractes de lloguer

Qui ha de pagar la reparació de la caldera si s’avaria, el propietari o el llogater? La llei diu que ha de ser el propietari, o si cal la paga el llogater i després l’amo li ha de retornar els diners. Les obligacions de les parts estan recollides a la llei d’arrendament urbans (LAU) i la llei de l’habitatge. Així, el contracte ha d’incloure la durada -un mínim de tres anys- i la renda mensual. El propietari ha de garantir l’habitabilitat i el bon funcionament de les instal·lacions, i el llogater ha de pagar les reparacions dels danys que siguin culpa seva.

La llei estableix el pagament d’una fiança, equivalent a una mensualitat, que el propietari ha de tornar al venciment del contracte. Però el fet és que normalment els propietaris demanen molt més. És habitual demanar dos mesos de fiança, avals bancaris o de tercers i altres garanties, com les dues o tres últimes nòmines del llogater o les declaracions d’IVA i IRPF si és autònom. A més, molts cops es pregunta on s’ha viscut abans per investigar el passat com a llogater. Aquestes exigències no són il·legals, indica el gerent del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Lorenzo Viñas, i s’inclouen com a garanties addicionals. “El propietari vol molta seguretat”, indica Viñas, i per això vol acreditar i tenir la màxima informació sobre el llogater.