La dona del propietari del locutori: “Som víctimes”

Una setmana després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, Ripoll intenta recuperar de mica en mica la normalitat. El dolor entre els veïns, però, encara és molt present, sobretot perquè els terroristes que van perpetrar la massacre són nois crescuts al poble i que tots coneixien.

Els dos detinguts que el jutge ha deixat en llibertat provisional aquesta setmana ja són a casa seva, al municipi. L’últim d’arribar-hi, ahir de matinada, va ser Salh El Karib, a qui van captar les càmeres dels periodistes quan va sortir de casa per primer cop a mig matí acompanyat de la seva dona, Halima. Ella va ser l’única que va atendre els mitjans: “Nosaltres també som víctimes i el meu marit no té res a veure amb els atemptats”, va assegurar. Va afegir que tots dos condemnen els atacs i que col·laboraran amb els Mossos en el que calgui. “Els jutjats i la policia ens han tractat molt bé i els ha explicat tot el que sabia”, va destacar.

Halima va explicar que el seu marit està tranquil i que la policia li havia dit que no tenien res en contra seu. L’Audiència Nacional va deixar en llibertat provisional El Karib dijous, després d’allargar la detenció unes 72 hores, perquè no s’ha trobat cap relació amb els germans Moussa i Driss Oukabir que no fos l’enviament de diners o la venda de bitllets d’avió, un servei que presta a molts dels veïns que no disposen de targeta de crèdit. Ell és el segon veí de Ripoll que ha quedat en llibertat provisional aquesta setmana després de declarar davant del jutge, com també ho va fer Mohamed Aalla -germà de Youssef i Said.

Superar la por i la desconfiança

Ripoll viurà avui, davant del monestir, una concentració que es preveu massiva per condemnar el terrorisme i a favor de la cultura de la pau i la convivència al municipi. El lema “Ripoll per la pau, un pas endavant” presidirà la mobilització.

El poble ha viscut l’última setmana un dels cops més durs de la seva història, i els veïns necessitaran temps per pair que un grup de nois, plenament integrats a Ripoll, fossin els autors dels atemptats de Cambrils i Barcelona.

Un dels principals temors és que augmentin les agressions xenòfobes entre els veïns. En els últims dies han aparegut adhesius amb el lema “Prou mesquites”, i alguns veïns musulmans han denunciat agressions verbals. “Crec que hi haurà tensions amb els musulmans, tant de bo que no, però crec que passarà”, va lamentar el veí Pedro Martínez. Es tem que la desconfiança embruti una convivència que ha sigut plàcida fins ara. “La gent està desubicada, va amb por i hi ha una mica de rancúnia”, va reconèixer la veïna Marta Gómez, que, malgrat tot, creu que el poble acabarà superant-ho.

Concentració per la convivència

La concentració d’avui, de fet, serà una condemna a la massacre i vol servir també per començar a tancar les ferides que han obert els atacs a la població. L’acte, organitzat per l’Ajuntament i diverses entitats del municipi, inclourà la lectura d’un manifest per la pau i la convivència, i tres artistes, Ester Forment, Patri Munuera i Monik Bargalló, oferiran un espectacle de música i dansa amb l’objectiu “d’ajudar a portar el dol”, segons va assenyalar ahir Roser Capdevila, de l’associació Brivall, que ha col·laborat en l’organització. “Es tracta que ens mirem tots als ulls, ens reconeixem i fem un passet endavant”, va destacar.

El director de TV Ripollès, Francesc Rubió, i Clàudia Navio, pubilla de Ripoll, obriran la concentració amb dues lectures, a les quals seguirà la música del violoncel·lista Ferran Bardolet. Tot seguit es llegirà el manifest i hi haurà parlaments de l’alcalde, Jordi Munell, i del conseller d’Empresa, Santi Vila. El cant dels ocells, interpretat per Bardolet, posarà el punt final a la concentració. Gairebé a la mateixa hora, a 100 km d’allà, tindrà lloc la manifestació de Barcelona, escenari del primer dels atacs terroristes.