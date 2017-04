Qui em recomana un llibre per al meu fill?

Comprar un llibre és fàcil. Triar-lo bé, en canvi, suposa una epopeia per a molts pares i mares que no tenen connexió directa amb el món del llibre infantil i juvenil. Al mar monumental, dens i variable de novetats literàries, pescar els títols ideals per als fills resulta arriscat si es fa en solitari. Paradoxalment, és un sector en què la crítica literària ha quedat relegada als mitjans especialitzats, de manera que les famílies es guien per tres grans fars: els mestres, els bibliotecaris i els llibreters.

“Des de les escoles fem arribar als pares recomanacions de llibres classificats per edats”, subratlla Mariona Trabal, professora i bibliotecària de l’Escola Orlandai de Barcelona. Per elaborar aquestes llistes, els mestres se serveixen de les seleccions de publicacions adreçades als docents, com el butlletí El Garbell, de capçaleres especialitzades, com la revista Faristol i la digital Cornabou, i de les opinions de les biblioteques i llibreries. “No totes les escoles exerceixen de prescriptores. Cal fe i hores perquè algú del centre s’hi dediqui”, admet Trabal. Les biblioteques, en canvi, funcionen amb recomanacions en primera persona. “Els nens acostumen a preguntar per llibres d’un tema en concret. També aconsellem a pares que volen que els fills llegeixin i a alguns professors, no gaires, que demanen lectures per fer a l’aula”, exposa Sílvia Cantos, que treballa a la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar. Cantos explica que utilitza alguns llibres d’esquer per descobrir als lectors volums menys comercials. Encertar-la és fonamental perquè aquest vincle no es trenqui. “Quan fas una recomanació i agrada, et tornen a venir a buscar”, assegura la bibliotecària.

La tercera pota de la prescripció literària són les llibreries. La seva tasca repercuteix no només en els lectors i pares que les visiten, sinó també en els bibliotecaris i professors que busquen una radiografia de l’oferta del mercat abans d’adquirir volums. “Els pares van perduts. A vegades demanen llibres massa avançats o massa bàsics per als seus fills. L’assessorament és indispensable”, defensa la llibretera de L’Altell, de Banyoles, Irene Tortós-Sala, que destaca la importància de la lectura acompanyada. “Molts pares creuen que quan el nen sap llegir, ja ho pot fer sol. No sempre és així”.

Mestres, bibliotecaris i llibreters troben a faltar la presència de la literatura infantil i juvenil als mitjans convencionals. “Quan un llibre surt a la premsa es nota, perquè els pares venen a la llibreria demanant aquell títol concret”, manifesta Tortós-Sala. L’escriptor i crític literari Andreu Sotorra recorda que “anys enrere, els diaris publicaven amb una certa regularitat una secció de literatura infantil i juvenil” i constata que “amb la crisi dels mitjans, això s’ha perdut”.

L’impacte d’internet

Internet s’ha erigit com una alternativa per donar resposta a aquesta absència amb la proliferació de blogs i booktubers que difonen les seves recomanacions literàries particulars. Sotorra precisa que les ressenyes virtuals “tenen molt més recorregut i divulgació”, però també posa èmfasi en el fet que “les escriu gent a títol personal, i no crítics professionals”. La xarxa, per tant, s’ha convertit en un contenidor d’opinions sobre les novetats. Per destriar el gra de la palla, el 2011 va néixer Boolino, una plataforma que aglutina milers de títols (la majoria en castellà) i permet fer cerques segons l’edat del lector, els temes i la popularitat. A més de resumir l’argument, el portal disposa d’enllaços amb opinions i vídeos. “Volem dotar els pares d’eines perquè puguin triar de forma autosuficient”, explica la sòcia de Boolino, Cristina Puig, que considera que internet “ha ampliat l’espai de la crítica tradicional” i ha donat sortida “a una opinió menys sofisticada, però que els pares també busquen perquè s’hi senten identificats”.

Segons Puig, el perfil d’autors dels blogs varia en funció de l’edat dels lectors. “Els llibres adreçats a infants de 0 a 8 anys apareixen, sobretot, en blogs escrits per mares. En la franja de 8 a 12 anys trobem ressenyes de mares, professors i blogs escolars fets pels alumnes, mentre que a partir dels 12 anys el pes recau en els lectors”, diu. En el cas dels joves, Puig apunta que l’impacte dels booktubers supera de llarg el dels blogs perquè “transmeten més i tenen molta influència”. Però per davant de totes aquestes veus, n’hi ha una que és indispensable: la dels mateixos lectors. “Són grans prescriptors, simplement cal escoltar-los”, afirma Cantos. De fet, per encertar-la a l’hora d’escollir un llibre, només cal conèixer els gustos literaris del destinatari. I una altra manera de fer-ho és, precisament, llegint els títols que ells tenen a les mans.