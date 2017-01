7 fronts verds contra la ciutat grisa

Les mesures que prepara l’Ajuntament de Barcelona per reduir la contaminació a la ciutat afecten tota l’àrea metropolitana. Cada dia feiner es fan 6,5 milions de desplaçaments en vehicle privat a la gran corona. Un de cada tres desplaçaments es fa en cotxe (35%). Com més lluny de Barcelona, més es fa servir el vehicle privat. El pla de Colau obliga a posar d’acord 36 ajuntaments, tots els operadors de transport públic, els governs català i espanyol i diversos sectors amb interessos oposats.

Cotxes etiquetats

Després de 5 anys de negociacions, la DGT finalment ha classificat els vehicles segons el grau de contaminació. Sense l’etiquetatge, l’única manera de restringir el trànsit és alternant matrícules parells i imparells, com s’ha fet aquests dies a la ciutat de Madrid perquè encara no estava enllestida la classificació ambiental. 2,2 milions de cotxes de la província de Barcelona no podran circular dins la capital els dies de més contaminació. La mesura serà permanent a partir del 2020. Com controlaran les autoritats que es respecti la prohibició? A través de lectors de matrícules instal·lats a les rondes. La DGT ha deixat per al final la classificació de les motos, que no s’escaparan de les restriccions. A la ciutat de Barcelona hi ha 273.000 motos i ciclomotors.

Cal més transport públic

Allargar la línia 10 del metro fins a la Zona Franca, unir els dos tramvies per la Diagonal i desplegar la nova xarxa de bus és prioritari per a l’Ajuntament Barcelona. La gran assignatura pendent és, però, millorar la xarxa de Rodalies. La Generalitat fa anys que en reclama el traspàs complet per acabar amb les incidències. Un dels objectius de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és que al costat de les estacions de Renfe hi hagi aparcaments exclusius per deixar el cotxe i agafar el tren, els anomenats park and ride. Hi ha altres mesures en marxa, com el pla de les superilles. Entitats com la Plataforma per la Qualitat de l’Aire reclamen més fermesa a les administracions per tirar endavant les infraestructures que han de contribuir a rebaixar els excessius nivells de contaminants mitjans al llarg de l’any i no només les puntes de contaminació. La portaveu de l’entitat, Maria Garcia, va fer un toc d’alerta en l’última reunió del consell de mobilitat de l’AMB: “Veiem actuacions molt tímides que no ataquen a fons el problema, i creiem que s’estan fent passos enrere respecte a fa uns mesos”. El vicepresident de Mobilitat de l’AMB, Antoni Poveda, li va replicar que no veia “per enlloc” aquest refredament. Barcelona, a diferència de Madrid, ha de centrar els esforços en les mesures estructurals perquè té com a molt tres pics de contaminació a l’any. “Tenim un problema de mitjanes. Hem d’actuar els dies d’episodi però, si només fem això, no resoldrem el problema”, explica el comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno.

El peatge, descartat

La zona de baixes emissions encerclada per les rondes elimina la mesura del peatge ambiental, que queda definitivament descartada. “És molt difícil posar un peatge en un país de peatges”, reflexiona Ximeno. El preu hauria de ser alt perquè realment actués com a dissuasiu. Diversos municipis de l’àrea metropolitana també crearan zones de baixes emissions dins el centre urbà. A més, Barcelona crearà espais d’especial protecció al voltant d’escoles o hospitals.

Si no ets verd, pagues més

Durant aquest 2017, Barcelona apujarà el preu de l’àrea blava als vehicles sense el distintiu ambiental de la DGT. En els propers mesos s’adaptaran els parquímetres. Un 81% dels barcelonins rebutgen la mesura. Diversos municipis també estudien apujar l’impost de circulació. Un lector de l’Ara.cat expressava aquesta queixa en un comentari a la web: “Quin cotxe contamina més, el que fa 15.000 km l’any o el que en fa 1.500? A mi em passa això. Utilitzo el cotxe molt poc, prioritzo el transport públic al privat. Per què haig de tributar més?”

Em vull desfer del cotxe!

La que és segurament la mesura més revolucionària neix coixa. Si tens un vehicle contaminant, el podràs donar de baixa i, a canvi, l’AMB et donarà una targeta verda metropolitana, amb barra lliure de transport públic durant tres anys. De moment, però, el bitllet de Renfe no hi està integrat. La mesura no agrada gens al sector de l’automòbil. “El transport públic no arriba a tot arreu, el que cal fer és subvencionar la compra del vehicle elèctric, com s’ha fet a França”, es queixa Carles Romaní, gerent de relacions institucionals de Seat. La indústria reclama un pla Pive o Prever permanent per renovar el parc automobilístic i reduir els vehicles contaminants. “La targeta verda hauria de ser per tenir vehicles eficients”, rebla Salvador Guillermo, de la patronal Foment del Treball.

Més espai per a la bici

Barcelona té previst arribar als 300 quilòmetres de carril bici el 2018. El 2011 n’hi havia 94. A més, l’AMB està impulsant la Bicivia, una xarxa pedalable metropolitana, unint carrils existents i fent-ne de nous. Els ciclistes reclamen, però, carrils bici més segurs i més espai. “Hem d’acabar amb la massificació de l’espai per part dels cotxes”, va reclamar Albert Garcia, portaveu de la Plataforma en Defensa de la Bicicleta en el Consell de Mobilitat.

Ajuts contra els taxis dièsel

Un 75% dels taxis són dièsel. El sector reclama més incentius. “Cal forçar les empreses automobilístiques a oferir models alternatius al dièsel”, reclama Luis Berbel, president del Sindicat del Taxi de Catalunya. Els dies de més contaminació, els taxis hauran d’esperar a les parades i no podran circular buits. Barcelona també vol impulsar canvis en la logística de distribució de mercaderies. Molts repartiments es fan de 7 a 10 del matí, l’hora en què la brisa marina està estancada entre el canvi del vent de l’interior i la marinada. La calma eòlica fa que la dispersió sigui menor i les emissions tinguin un efecte més negatiu en la qualitat de l’aire. El 80% de l’aire brut ve dels cotxes. La indústria suposa part de la resta del pastís. El mes passat, l’Ajuntament va arribar a un acord amb la planta de reciclatge Tersa per reduir les emissions d’òxids de nitrogen.