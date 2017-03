Sagrafa Família: entre una gran 'fàbrica' de turistes i un laboratori de R+D

La construcció de la Sagrada Família s’ha accelerat molt en els últims anys gràcies a dos factors fonamentals: l’entrada a cabassos de diners a través dels milions de turistes que la visiten i la incorporació de les tècniques més avançades de construcció gràcies a les noves tecnologies. El punt clau va ser la descoberta d’un patró en les maquetes, reconstruïdes, de Gaudí. Es tracta de les superfícies geomètriques reglades, és a dir, superfícies que contenen rectes que generen amb el seu moviment formes corbes i naturalistes. En tot el temple es repeteixen alguns elements bàsics com els helicoides, els hiperboloides i els paraboloides, que configuren de forma clònica tot l’edifici. Per fer les torres, per exemple, s’ha partit de la maqueta de la cúpula d’una de les sagristies, un polígon de dotze paraboloides, que s’ha redimensionat i projectat per construir les altres torres.

540x789

Tot això a partir del disseny per ordinador amb els programes més avançats i la tecnologia 3D, que permeten calcular amb precisió màxima les formes i tallar de manera mecànica les pedres. Per construir les torres s’està fent servir una tècnica nova, la pedra posttesada, que no s’havia experimentat a tanta altura. Els blocs de pedra tensats amb barres d’acer es munten en uns grans panells que es prefabriquen d’una sola peça als tallers que el temple té fora de Barcelona, i després es traslladen amb camions especials fins a l’obra, per llavors anar-los ancorant al seu lloc i construir així les torres.