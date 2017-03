Una història de la repressió en 10 dibuixos

Els fets del ‘¡Cu-Cut!’: assalt a la redacció

“ ¿Qué se celebra aquí, que hay tanta gente? ”, pregunta un soldat. “El Banquet de la Victòria”, li responen. “ ¿De la victoria? Ah, vaya, serán paisanos ”, rumia el militar. Amb aquest acudit, Junceda feia mofa de les derrotes de l’exèrcit espanyol, a partir del títol d’un àpat organitzat per la Lliga Regionalista per celebrar el seu èxit a les eleccions municipals. Els militars van destrossar les redaccions de la revista ¡Cu-Cut!, que havia publicat la vinyeta (i es va quedar sense sortir mig any), i el diari La Veu de Catalunya.

La policia reté la força durant la Transició

Abans de ser tertuliana del cor, Karmele Marchante va dirigir la revista de còmic Star, que va existir entre el 1974 i el 1980. Va ser segrestada diversos cops per les seves historietes contraculturals i pel perpetu desafiament a les autoritats, sobretot les policials. Aquesta portada del gat Fritz, fent la llengota i fugint d’uns agents, li va valer un segrest.

‘El Be Negre’ i l’assassinat de Planas

El setmanari satíric El Be Negre va patir suspensions i censures diverses. Quan els aixecaven un text o una vinyeta, deixaven l’espai en blanc, per fer evident la mutilació. Els hi van prohibir i es van empescar el recurs d’escriure, en castellà, episodis de la història espanyola, de manera que el públic identificava què havia passat. D’altra banda, la FAI i Estat Català -com mostra l’acudit- els amenaçaven per les burles que rebien. El 24 d’agost del 1936 -quan El Be Negre ja havia tancat- un escamot de la FAI assassinava el director de la publicació, Josep Maria Planas. Ja ho havia advertit una de les vinyetes del setmanari: “Qui la FAI, la paga”.

Desafiant el límit de l’aperturisme

Tot i que a partir dels 80 Espanya va relaxar la tisora, hi havia encara alguns ensurts. La revista 600 Centrax només va poder treure el número zero, i va ser segrestat per fer apologia de les drogues, la pornografia i el suïcidi.

L’humor blanc d’Ibáñez també rep tisorades

Durant el franquisme, la censura va estendre els seus tentacles fins i tot en les creacions tan surrealistes com poc polititzades com les dels tebeos de Francisco Ibáñez. Va ser el cas d’un acudit blanc aparegut a 13, Rue del Percebe. El fet que aparegués un científic boig que hagués creat un bebè Frankenstein va irritar els funcionaris de la tisora, ja que, al seu parer, “només Déu podia crear vida”.

‘El Jueves’: del segrest a l’autocensura

Després d’uns inicis, amb la Transició, plens d’incidents amb les instàncies judicials, El Jueves viuria prou tranquil·lament fins al 2007, quan una portada amb Felip i Letícia va motivar-ne el segrest. Érem ja en temps d’internet i l’acció judicial no va fer sinó multiplicar la difusió de la imatge en qüestió. Després arribaria l’autocensura: l’editora va retirar una edició per una portada sobre l’accés al tron de Felip. Un grup de dibuixants van plegar pels fets.

Un franquisme agònic no evita els segrestos

Tot i estar en les seves últimes estretors, el franquisme seguia exercint vigilància fèrria. S’havia eliminat la censura, però l’anomenada llei Fraga permetia els segrestos de publicacions a posteriori, amb costos evidents per als editors (la qual cosa comportava autocensura). L’abril del 1975 un número de la revista Hermano Lobo va ser retirat per un dibuix de Ramón en portada en què un home escoltava una veu portentosa que li deia: “Coneix els seus drets?” “Sí, senyor”, contestava. “Doncs oblidi’ls!”, rematava la veu.

Quan l’impressor és el censor

Una portada crítica contra la visita del papa Ratzinger a Espanya va motivar una repressió singular: la impremta Jiménez Godoy va justificar no lliurar els exemplars de la revista Retranca adduint motius “morals”. Els editors van haver de buscar un impressor alternatiu per poder tenir l’exemplar llest quan arribés el pontífex al país.

Un quasisegrest, avortat pel rei

Amb un dibuix del rei Joan Carles caracteritzat com a Fred Astaire n’hi va haver prou per activar els mecanismes per segrestar la revista Cambio 16. A última hora, però, el monarca hi va intercedir i la retirada no es va consumar. Aquesta publicació icònica de la Transició acabaria patint molts cops l’embat de la censura i va ser segrestada el 1978, per un article sobre una empresa de Ramón Mendoza, i el 1980, per una peça sobre la UCD.

Pressió física i una missa contra ‘Mongolia’

Uns quants centenars de persones van protestar a crits, a Múrcia, contra un xou organitzat per la revista Mongolia que s’anunciava amb un muntatge d’una Pietat, amb les cares de Trump i Clinton. El bisbe fins i tot va oficiar una missa de desgreuge pel que consideraven un cartell ofensiu. Més tard, a Sevilla, la revista es va haver d’empassar un cartell en què figurava una Macarena tunejada, perquè resulta que la Verge té drets d’autor.