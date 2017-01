Un home que era, ell sol, una cultura d’abans i de després

Us escric, J.V. Foix, a la ultratomba, sabent que no em llegireu, però vós sou aquí en un present immemorial. “No em molesteu pas. Dels meus no en queda pas cap”, i dient això obríeu la porta i la tarda als aprenents de poetes. Vós, tot i que pujàveu les escales de dues en dues, al 9 de Setantí, vuitantejàveu; nosaltres, amb cabells llargs i greixosos, preteníem la revolta estètica, i la política i la sexual sense distinció.

Mestre Foix, us rellegeixo sovint en versos arreplegats de nou per la força dels estudiosos, i la vivesa que tenen quan rompen el present immediat i es mantenen, furiosos i fricatius o labials, arcaics i terrenals, amb voluntat de síntesi, fora d’ús, en un lluny avivat al mig d’un català d’existència estàndard, teleseriat i, en prosa, planxat.

Vós que de jove -com és vist a Revolució catalanista - havíeu estat separatista en política i imperialista en cultura, quedaríeu parat d’on som. No cal plantar banderes als masos, ni fer de l’antiga fe poemes de soca-rel. En política, s’ha escampat el catalanisme cívic, fora partits, que vós practicàveu en exili interior i que contagiàveu, d’amagat i escaldat, i de mà en mà, entre els minoritaris que us veníem a veure en plena subversió popular i intel·lectual, sindical i universitària. Éreu sol, estoic, i guardo el record de la vostra visió -per sort, contradita- d’una col·lectivitat de jeia acovardida quan Castella s’imposa. El temps dirà, som a l’avantguarda d’Europa.

El vostre patriotisme idiomàtic ha fet gran la praxi i els poemes s’han escampat fora del túnel. Fins i tot els més estudiosos, capdavanters i minoritaris i avui majories a l’obrador i al carrer, al taller de linotípia i a la xarxa sense fil, a la sala dels manuscrits i al Parlament, tots salten les regles de la normativa de l’Institut i, com els vulgars, escriuen en SMS com vós ho féreu en telegrames a Allò que no diu la vanguardia. Frases curtes, i llamps, i xocs, i rimes internes, proclames no pas metafísiques i eslògans esnobs, tot dins d’un placard manifest futurista. Em va quedar que havia de tenir un segon ofici per deixar que els versos rodessin lliures d’ideologia. Quan m’enfilo pel cap de Creus, llegeixo sol i errabund el Sol, i de dol, i provo de comprendre el que caminant els llibres no expliquen sobre la natura i les lleis que ens sotmeten i àdhuc ens alliberen. A vós i Els catalans de 1918 he d’agrair que ens obríssiu les portes de la vostra casa biblioteca i pinacoteca, els consells - Mots i maons o a cascú el seu - a contracorrent que ens donàreu i el pas que obríreu. Allà ens vam trobar, menors com érem, amb un home que era, ell sol, una cultura d’abans i de després. Ara us dic, en diàleg entre els morts, que començo a deure’m als joves. Quan em truquin els del diari ARA, em trobaran. Us ho dec.