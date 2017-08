Qui és l’home de l’atac a la Rambla?

La investigació dels atemptats de dijous a Barcelona i divendres a Cambrils avança sense descans, però encara hi ha moltes incògnites pendents de resoldre. Aquestes són les quatre principals.

Qui conduïa la furgoneta de la Rambla?

En un primer moment es va filtrar el nom i la fotografia de Driss Oukabir, de qui s’havia trobat documentació a la furgoneta de la Rambla. Els Mossos d’Esquadra el van detenir a Ripoll poc després i ell va explicar que feia dies que trobava a faltar el passaport.

El focus va situar-se aleshores sobre el seu germà petit Moussa, de 17 anys, que finalment era un dels cinc terroristes abatuts a Cambrils. Se sospitava que Moussa havia robat la documentació al seu germà Driss per llogar els vehicles i que era l’autor material de l’atropellament massiu a Barcelona. Aquesta hipòtesi ha perdut força en les últimes hores, mentre que els Mossos intensifiquen la recerca de Younes Abouyaaqoub -a la foto-, un veí de Ripoll de 22 anys que ara és el principal sospitós de l’atac.

Qui va matar el noi del cotxe de la Diagonal?

El segon misteri és el vincle que hi ha entre l’atemptat a la Rambla i el cotxe que va saltar-se un control policial a la Diagonal i que després va aparèixer a Sant Just Desvern, amb el propietari del vehicle mort al seient del darrere. La víctima és un jove de 34 anys veí de Vilafranca del Penedès, que va morir per arma blanca i no pels trets que va disparar la policia per aturar el cotxe.

S’havia especulat amb la possibilitat que l’autor de l’atropellament a la Rambla hagués interceptat el vehicle del noi vilafranquí per escapar-se i, en veure que podia ser descobert pel control, envestís una sergent, a qui va trencar la cama. Els Mossos, de moment, no han trobat cap evidència que vinculi els dos fets.

Com s’organitzaven i es finançaven?

La investigació que lidera el jutge de l’Audiència Nacional Fernando Andreu haurà de posar llum sobre l’estructura, organització i finançament del grup terrorista. Els Mossos sospiten que els 12 implicats en els atacs formen part de dues cèl·lules diferents que podrien haver tingut el suport logístic d’una altra cèl·lula, però falta saber quins eren els integrants, qui era el líder, com es finançaven i com van escapar-se de la vigilància dels serveis d’intel·ligència espanyols i europeus. Així, caldrà comprovar també el paper de l’imam de Ripoll, a qui ahir van escorcollar el pis. Es desconeix si Abdelbaki Es Satty és un dels morts de l’explosió a Alcanar.

Quina relació hi ha amb l’Estat Islàmic?

L’autodenominat Estat Islàmic (EI) ha reivindicat els atemptats de Barcelona i Cambrils a través d’un missatge de Telegram en què asseguraven que “dos grups” separats havien atemptat contra “croats i jueus” a Espanya. Falta per saber com es van radicalitzar els joves identificats, que feia anys que vivien a Ripoll i que no tenien antecedents per terrorisme, i quin és el vincle -si n’hi havia- que tenien amb l’estructura de l’EI a Síria i l’Iraq.