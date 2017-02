Entre l’impuls electoral i el final de Mas

Ressorgir i tornar a la primera línia o posar punt final a la seva carrera política. Artur Mas s’enfronta també a aquesta dicotomia en el judici que comença a partir de demà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La seva declaració el tornarà a situar en el focus mediàtic durant una setmana però pot acabar amb una sentència que l’inhabiliti per ocupar qualsevol càrrec públic en els pròxims anys. Un judici, en definitiva, que pot dirimir el futur immediat de l’expresident de la Generalitat, a qui molts dins del Partit Demòcrata (PDECat) veuen com el millor candidat possible que pot presentar la formació a unes eleccions després que Carles Puigdemont hagi confirmat que no forma part dels seus plans encapçalar la llista nacionalista.

Tot i que en la reunió del comitè nacional del PDECat de principis de gener Mas va traslladar als assistents que no preveia tornar a ser candidat perquè “tothom ha de saber quan és el seu temps”, l’expresident va evitar també tancar-se la porta definitivament. “Ningú es pot autodescartar”, va avisar. Una escletxa que des d’aleshores s’ha encarregat de mantenir ben viva repetint a cada entrevista que “si el país i el partit ho reclamen” meditarà la possibilitat de tornar a presentar-se a unes eleccions. No són pocs els dirigents dins del PDECat que sospiren perquè aquesta possibilitat es faci realitat.

“Després de Puigdemont, Mas és el nostre millor candidat”, afirma un veterà dirigent del partit, que creu que algú com l’expresident no perd mai el desig de protagonitzar el dia a dia de la política. Un altre dirigent ara sense càrrec dins del PDECat apunta que -descartat l’ara president de la Generalitat- el retorn de Mas és l’única esperança que té el Partit Demòcrata per minimitzar el retrocés que, una rere l’altra, li auguren les enquestes. Fins i tot el conseller de Cultura, Santi Vila -que també apareix a les travesses com a possible cap de cartell-, s’ha posicionat públicament a favor que l’expresident català sigui el candidat del PDECat perquè el seu pas al costat d’ara fa un any “va ser profundament injust”.

Però no tothom dins del partit hereu de Convergència veu amb bons ulls el retorn de Mas a la primera línia. Un conseller nacional del PDECat assegura que una llista encapçalada per l’expresident deixaria “en paper mullat” tot el discurs renovador del qual ha fet bandera el partit des del seu congrés fundacional.

Tot i que el PDECat s’ha conjurat per aparcar momentàniament aquest debat, en el ball de noms per si no és Mas el candidat -si vol ser-ho, tothom dona per fet que ningú li plantarà cara- apareixen, a més de Santi Vila, la vicepresidenta del partit i consellera de la Presidència, Neus Munté, i la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa.

Una setmana clau

En el que sí que coincideixen tant els partidaris com els detractors que Mas sigui la cara visible del PDECat en unes pròximes eleccions és que el judici que comença demà serà decisiu per al futur immediat de l’expresident. Mas no ha amagat mai que el 9-N és el moment dels seus dos mandats del qual se sent més orgullós, i entre els dirigents del PDECat favorables al seu retorn són diversos els que es mostren convençuts que el judici tornarà a donar rellevància a aquell episodi. “La figura de Mas en sortirà reforçada”, opina un diputat al Parlament, que apunta que la mobilització convocada per dilluns a les portes del TSJC serà una bona mostra del capital polític que pot recollir l’expresident del fet d’haver d’asseure’s al banc dels acusats per haver posat les urnes.

Tanmateix, el partit té molt present que el judici comporta un alt risc que Mas sigui inhabilitat. El mateix expresident ha donat per fet en diverses ocasions que acabarà sent inhabilitat -la Fiscalia demana que per deu anys-, per la qual cosa, tot i que preveu recórrer la sentència a instàncies europees, Mas ha afirmat que si les pròximes eleccions catalanes són unes autonòmiques normals ell segur que no podrà ser candidat perquè la legalitat espanyola l’hi impedirà. Ara bé, si les eleccions són per escollir el president d’un “estat català”-Mas prefereix no parlar de República Catalana-, aleshores l’expresident defensa que sí que podria plantejar-se aspirar-hi.

Bona part del seu futur dependrà, doncs, del que passi aquesta setmana al TSJC. Si Mas surt del judici amb la seva popularitat reforçada, les pressions perquè torni a la primera línia creixeran. De la sentència i del futur del procés dependrà, doncs, si Mas ressorgeix o posa el punt final.

Cinc convocatòries electorals en dotze anys: cinc victòries, cinc anys governant

2003. Victòria amarga

La primera vegada que Artur Mas va presentar-se a unes eleccions encapçalant la llista de CiU va obtenir una victòria amarga. Tot i imposar-se amb 46 escons -pels 42 del PSC de Pasqual Maragall-, un acord entre els socialistes, ERC i ICV-EUiA va deixar per primer cop a la història CiU fora de la Generalitat i va donar lloc al primer govern tripartit. La federació, que per primer cop en 23 anys es presentava sense Jordi Pujol al capdavant, començava la seva travessia del desert.

2006. La reedició del tripartit

Tampoc la segona vegada que va ser cap de cartell Mas va tenir-ne prou guanyant per governar. Aprovat l’Estatut, el candidat de CiU va imposar-se al PSC de José Montilla per 48 escons a 37. Tanmateix, els socialistes van reeditar el pacte tripartit amb ERC i ICV-EUiA, i Mas encara hauria d’esperar quatre anys per presidir la Generalitat.

2010. De l’acord amb el PP al pacte fiscal

Set anys després d’encapçalar la llista de CiU per primer cop, Mas aconseguia presidir la Generalitat. Ho feia amb 62 diputats i garantint-se en un primer moment l’estabilitat gràcies al PP. L’aposta pel pacte fiscal l’acabaria allunyant dels populars i el portaria a convocar eleccions anticipades dos anys més tard.

2012. El camí del 9-N

Tot i perdre 12 diputats, les eleccions del 2012 van suposar una nova victòria electoral de Mas, que, amb el suport d’ERC des de fora del Govern, va encapçalar un executiu que tenia com a principal objectiu fer efectiu el dret a decidir dels catalans. La primera legislatura d’enfrontament amb l’Estat per l’aposta de celebrar una consulta a Catalunya va desembocar en el procés participatiu del 9 de novembre del 2014 i en la convocatòria, el 27 de setembre del 2015, d’unes noves eleccions, aquest cop plebiscitàries.

2015. El pas al costat

Aquest cop Mas no encapçala una llista que ja no és de CiU -la federació s’ha trencat mesos abans- sinó d’una coalició de forces sobiranistes que inclou CDC, ERC i independents. Tot i anar de 4 per Barcelona, Mas és el candidat de Junts pel Sí a presidir la Generalitat. Tanmateix, els 62 diputats que obté la candidatura no seran suficients perquè Mas revalidi el càrrec. La negativa de la CUP a investir-lo el porta a fer un pas al costat i deixar el seu lloc a l’ara president, Carles Puigdemont.