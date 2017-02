Una mobilització que frega els 40.000 inscrits

24 hores abans de l’inici del judici pel 9-N, la xifra d’inscrits a la concentració davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) frega els 40.000 i el nombre d’autocars s’enfila a més de 150. Les entitats sobiranistes van anunciar ahir aquestes dades en un acte simbòlic al pati de La Salle de Gràcia, a Barcelona, la mateixa pista que va ser protagonista d’una de les fotos més emblemàtiques de la jornada del 9-N: la d’una llarga cua de persones sobre una pista blava esperant per poder votar.

Els sobiranistes en contra de la judicialització del procés van voler recordar aquesta imatge per fer l’última crida per a la mobilització de demà sota el lema “El 6-F ens jutgen a tots”. Per al president d’Òmnium, Jordi Cuixart, no només s’acusa l’expresident Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega, sinó que se sotmet a judici la “dignitat de tot un poble”. Per a Cuixart, és una qüestió de “democràcia” i per això va fer una crida a les institucions europees a tenir un ull posat al que passi demà a Catalunya. “Han de prendre partit”, va exigir.

Qui va fer un discurs més contundent, però, va ser Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). En resposta a la ja anomenada operació precinte, en al·lusió als plans de l’Estat per impedir el referèndum, Buch va assegurar que si volen tancar col·legis, les urnes es posaran en biblioteques i, si també les acaben precintant, en places, i va prometre la consecució del referèndum.

Tots els colors del sobiranisme hi eren presents: a més de Neus Lloveras (AMI) i Enric Blanes (ANC), hi havia representants de Junts pel Sí i la CUP, a més dels sindicats CCOO i UGT i dirigents de l’espai dels comuns. Hores més tard de l’acte, Xavier Domènech, cap de files d’En Comú Podem a Madrid, va sortir en defensa de la mobilització contra el judici i la va trobar “normal” davant una “injustícia flagrant”. Una opinió que Miquel Iceta (PSC) ja va deixar clar ahir que no compartia. Va rebutjar manifestar-se davant d’un jutjat censurant la voluntat dels impulsors d’influir en el seu veredicte. “Amb mi que no hi comptin”, va sentenciar.

Albiol encén Puigdemont

El cap de files del PP al Parlament, Xavier García Albiol, va enervar ahir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en comparar el nazisme amb la crida del Govern als funcionaris a demanar festa per assistir al 6-F. Albiol va assegurar que l’executiu feia la seva “llista de Schindler” -en referència a la pel·lícula de Steven Spielberg sobre l’empresari alemany que va salvar les vides d’un miler de jueus- per identificar els funcionaris a favor del procés d’independència. Unes paraules que van provocar la resposta de Puigdemont a Twitter acusant el dirigent del PP de banalitzar el nazisme i insultar les víctimes.