La nova vida de la presó més antiga d’Holanda

Cel·les que són aules, oficines o tallers; passadissos on s’organitzen exposicions, sopars o casaments, i un antic pati de presó on joves amb aire hipster juguen a bàsquet aprofitant qualsevol estona sense pluja. Aquest és l’aspecte actual de la Wolvenplein (en holandès, “la plaça dels llops”): una presó, la més antiga d’Holanda, que es va construir el 1856, catalogada com a Monument Nacional l’any 2000 i tancada el 2014 per falta de presos. Ubicada al centre històric d’Utrecht, la rebatejada com De Vrije Wolf (“el llop lliure”) gaudeix de la seva nova vida temporal a l’espera que un comprador li adjudiqui una nova funció definitiva. Mentrestant, el govern n’ha cedit la gestió a una empresa dedicada al manteniment sostenible del patrimoni públic tancat, que la lloga en forma d’espais de coworking temporal a un preu baix. Aquesta fórmula d’èxit, utilitzada als Països Baixos des de finals dels anys noranta, aconsegueix teixir al voltant de l’edifici una comunitat, habitualment formada per artistes i petits emprenedors que l’aprofiten alhora que el mantenen viu, actiu i en bon estat. El model té molts avantatges: afavoreix la conservació sostenible del patrimoni mentre revaloritza l’espai del seu voltant, satisfà la necessitat d’un espai assequible on els joves emprenedors locals poden desenvolupar la seva activitat, protegeix els veïns de conviure amb un edifici abandonat i incrementa l’atractiu de l’edifici davant potencials compradors.

Durant l’última dècada, més de 25 presons a Holanda han tancat les portes per falta de presos (és el país de la Unió Europea amb un nombre més baix d’empresonats), i alguns d’aquests edificis ja han trobat la seva nova funció. Una de les més sorprenents és l’antiga presó de Roermont, ara convertida en l’hotel de luxe Het Arrest Huis. D’altres han passat a formar part d’equipaments d’universitats o han convertit en permanent la seva activitat com a coworking. A Utrecht, la Wolvenplein espera el seu torn per començar una nova vida definitiva mentre els seus habitants temporals gaudeixen de l’espai eclèctic i únic d’aquesta antiga presó alliberada.