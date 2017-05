Regne Unit: Un país amb el mínim de peatges, però amb el pont més car del món

Al Regne Unit hi ha vint-i-dos peatges a la xarxa de carreteres, quatre en autopistes i divuit entre ponts i túnels d’autovies i carreteres de segon ordre. La immensa majoria dels peatges estan situats a Anglaterra (15), mentre que la resta són a Gal·les (7). A Escòcia i Irlanda del Nord no n’hi ha cap. Dels 46.000 quilòmetres aproximats de tota la xarxa del país, menys d’un 0,03% són de pagament. També s’hi pot incloure el Congestion Charge del centre de Londres (13,55 euros) i la taxa de 2,35 euros per entrar dins de l’àrea de la catedral i el castell de Durham, al nord-est d’Anglaterra.

Per a la zona del Gran Londres, a més, l’anterior alcalde de la ciutat, Boris Johnson, tenia al cap dos projectes per construir-hi túnels soterrats al nord i al sud del Tàmesi que travessarien la ciutat en paral·lel, d’oest a est, i que serien de peatge. L’objectiu de les noves infraestructures era canalitzar fins a un trenta per cent del trànsit diari que es mou al conglomerat metropolità a través de les anelles de circumval·lació per reduir el trànsit de superfície. Però el nou alcalde laborista de la ciutat, Sadiq Khan, ha guardat els plans en un calaix.

El peatge més car de tota la xarxa és el que s’ha de pagar per travessar els dos ponts sobre el riu Severn, una de les fronteres naturals entre Anglaterra i Gal·les. Per travessar-ne un, l’anomenat Second Severn Crossing, el més modern, en total 5,1 quilòmetres de traçat, els usuaris de vehicles de quatre rodes paguen 7,90 euros, els vehicles de fins a 3.500 quilos i fins a disset seients, 15,80 euros, i els grans autocars i camions pesants, 23,55. L’altre viaducte sobre el mateix riu, el Severn Bridge, de només 1,6 quilòmetres de llargària, té exactament el mateix cost. Aquest segon és considerat el pont més car del món per quilòmetre. La seva concessió, privada, acaba a finals d’aquest any, i des de l’Assemblea de Gal·les tots els partits polítics han fet una crida a l’eliminació del peatge. Els preus de la resta de peatges oscil·len entre els 2,30 euros i els 65 cèntims.