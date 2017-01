El poeta parla amb periodistes

Entre les tasques de la Fundació J.V. Foix hi ha la programació d’activitats relacionades amb el poeta, entre les quals destaquen iniciatives singulars com el pessebre d’aquest any a la plaça Sant Jaume de Barcelona i la recuperació dels articles inclosos a Els lloms transparents a la seva pàgina web. A més, la Fundació ha fet una interessantíssima tasca editorial: a més de publicar deu llibres acompanyats dels poemes recitats per l’autor -començant per En el dia més clar de l’any (2000)-, també ha donat a conèixer els textos de Port de la Selva ( Amb versos de vacances, 2013), la correspondència amb Albert Manent (2015) i dos volums que recullen les entrevistes amb l’autor. El primer incloïa les converses radiofòniques i televisives. El segon, Oh, si prudent i amb paraula lleugera... acaba d’arribar a les llibreries i està integrat per una tria de 28 entrevistes per a la premsa escrita.

Identitat

La multitud de la solitud

La revista Destino va ser la primera que va entrevistar Foix, el 1954. Ja tenia 60 anys. L’últim llibre que havia publicat era On he deixat les claus... (1953). Hi recordava que Josep Maria López Picó li havia dit, la primera vegada que havia de signar un poema a La Revista i dubtava entre posar J. Foix o J.V. Foix: “No us fieu dels poetes joves que a l’hora de firmar no saben com es diuen”. El 1959 va explicar a Enrique Badosa, per a El Noticiero Universal, fent referència al vers “deixeu-me sol, que soc molts”, que la seva poesia era “una mena de sincretisme en el qual romanticisme, classicisme i realisme es conjuguen per ser adaptats a una disciplina clàssica”. El 1965 va declarar a Solidaridad Nacional que la poesia “és potser el camí més aspre de la literatura”.

Sentir veus

Una mà plena de lletres

L’any 1966 va explicar a Sergio Vilar, a La Vanguardia, que hauria “volgut ser alt i tenir les espatlles amples”, però que en canvi “sentia veus per tot arreu”, encara que no patia “d’al·lucinacions auditives”. També tenia el privilegi de portar inscrites al palmell des del naixement “totes les lletres de l’alfabet, menys quatre”. Durant l’entrevista, que Vilar assegura que va durar cinc hores, Foix va “desvalorar les dones”, però el periodista, repassant les al·lusions eròtiques als seus poemes, es va acabar preguntant: “ ¿Será un cachondo? ”

El prestigi tardà

Un Nobel frustrat

Els últims vint anys de vida van ser els més mediàtics de Foix. Va ser entrevistat en setze ocasions. Hi van parlar, entre d’altres, Baltasar Porcel, Avel·lí Artís-Gener i Narcís Comadira, amb qui va compartir un diàleg memorable amb 91 anys que ocupa setanta pàgines del volum. Foix va rebre molts premis, però se li va escapar el Nobel. En una entrevista que va sortir a El Temps l’any 1992, cinc anys després de morir, el poeta recordava que Joan Oliver va vetar el seu nom a l’hora de presentar-lo com a candidat al Nobel. “«Això mai!», va cridar, com una boutade de les seves”. Una mica més endavant deia, en relació a l’èxit d’un escriptor: “Vaig escriure de molt jove un article que es deia Si vals, ja et vindran a buscar, i això us ho dic a tots. Si et poses de puntetes per semblar més alt, no va bé”.