De com es fan rajar els cants

Primer cal conèixer la persona i fer-se confiança. Anar a casa seva. O on treballa. O on passa les hores passejant i imaginant. Sovint et rep sol. Altres vegades, amb els amics. I de seguida cal parlar de coses que vinguin a tomb, encara que semblin irrellevants. És com un primer dia d’enamorats. I sí, dels ulls que miren i dels ulls que mires s’ha de passar al gest, a l’espai propi. Si la cosa ha anat bé fins aquí, de la conversa es passa a la veu entonada. La cantadora (o el cantador) vol agradar, sent la incomoditat de mostrar al sobrevingut un aspecte privat de la vida. Potser íntim. I llavors s’ensenya cercant la complicitat.

Anar a fer cantar és això. És permetre una comunicació especial, que va amb el cos i el gest. I que es fa acte sonor. Malfieu-vos de qui ho explica com un acte romàntic, de qui pensa en una tradició cantada que deixa la persona de carn i ossos en un mer transmissor. Malfieu-vos de qui es fixa molt en la cançó (en què explica, en els versos i la tonada) i que està molt ocupat a fer un bon enregistrament, però que no sap mirar els ulls de qui canta. Hem de mirar-nos amb aquesta mica d’impudícia de tot allò que és important.