On s’amagava Abouyaaqoub? Les incògnites pendents

Amb la mort o la detenció dels dotze homes identificats com a membres de la trama dels atemptats de Barcelona i Cambrils, no s’acaba la investigació del cas, i es pot allargar perquè queden moltes incògnites.

Què va fer Abouyaaqoub després de l’atemptat?

Entre dijous i ahir ha estat quatre nits i cinc dies desaparegut

Els Mossos d’Esquadra perden la pista de Younes Abouyaaqoub dijous cap a les set de la tarda a la sortida de Barcelona, a l’altura de Sant Just. Va fugir d’un vehicle que havia robat apunyalant-ne el propietari -Pau Pérez, de Vilafranca- després d’envestir un control policial i que li disparessin diversos trets. Què va fer a partir de llavors? Com es va escapar de tots els controls policials fins que ahir a la tarda el van reconèixer a Sant Sadurní d’Anoia? On ha estat aquests dies? La investigació haurà d’aclarir ara aquest buit temporal.

Algú ha ajudat el terrorista de la Rambla?

Ahir va reaparèixer amb una roba diferent a gairebé 40 quilòmetres

Una pregunta clau, per saber si s’ha desactivat del tot el grup terrorista, és si algú ha ajudat Abouyaaqoub durant aquests dies que ha estat fugitiu. On ha passat les nits? Els policies el van trobar amb una roba diferent de la que duia després de l’atemptat de Barcelona, segons les càmeres de seguretat. Quan el van trobar a gairebé 40 quilòmetres de l’últim lloc on se l’havia vist també duia un fals cinturó explosiu que no se sap d’on va treure.

La trama tenia connexions internacionals?

Alguns dels 12 implicats han fet viatges a Zuric i al Marroc

Mohamed Hychami, un dels atacants de Cambrils, i Youssef Aalla, que podria haver mort a Alcanar, van viatjar a Zuric el desembre de l’any passat. Moussa Oukabir i Mohamed Hychami, tots dos morts a Cambrils, van fer un viatge en dues motos de gran cilindrada al Marroc fa quatre mesos. Driss Oukabir, segons ha pogut saber aquest diari, va ser al Marroc just la setmana abans dels atemptats. El 2010 l’imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty hauria viatjat a Bèlgica per demanar feina en una mesquita. També se sap que el 2007 va viatjar al Marroc. Aquests són alguns dels viatges dels implicats que fan que calgui afrontar la pregunta de les possibles connexions internacionals de la trama.

Què pretenien fer amb els explosius, els terroristes?

Havien aplegat material per fer TATP i més de 100 bombones

A la casa d’Alcanar que va explotar la nit de dimecres a dijous s’hi han trobat les restes de més de 100 bombones de butà i de materials per fer peròxid d’acetona (TATP), un explosiu utilitzat habitualment per l’Estat Islàmic que es pot fer amb productes com àcid sulfúric, aigua oxigenada i acetona. La policia ha apuntat que l’objectiu era Barcelona i “fer molt més mal” del que van acabar fent. Queda per saber què pretenien fer esclatar amb aquests elements i les tres furgonetes que havien llogat.

Quin paper va jugar l’imam Es Satty?

L’entorn dels implicats i un detingut l’acusen d’instigador

L’entorn dels implicats de Ripoll i un dels detinguts -Driss Oukabir- han acusat Abdelbaki Es Satty d’haver-los radicalitzat. Va ser així? I se l’havia investigat en relació a casos de terrorisme? Si és així, com és que no se’n va informar els Mossos?