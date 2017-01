Abad es presentarà a Foment encara que Cecot sigui expulsada

El president de la patronal vallesana Cecot, Antoni Abad, va assegurar ahir que manté la seva intenció de presentar-se a les eleccions per presidir Foment del Treball encara que la gran patronal catalana opti per expulsar l’entitat terrassenca. En una roda de premsa realitzada ahir, Abad va assegurar que “una cosa no té a veure amb l’altra”.

El dirigent empresarial va aprofitar per insistir en la seva idea que Foment del Treball ha de tenir un model “més proactiu i més pròxim a la seva base”. Per a Abad, Foment ha de defensar “els interessos del teixit empresarial”, cosa que actualment no s’està fent bé, en la seva opinió.

Foment i Cecot tenen un conflicte obert des de fa més d’un any, quan la primera va obrir un expedient a la segona en considerar que s’havia expandit territorialment més del que li corresponia. Les negociacions que hi va haver durant l’últim any no van arribar a bon port i van desembocar al desembre en un ultimàtum de Foment perquè Cecot restringís la seva presència territorial en un mes. Si no, seria expulsada.

Tot i que la setmana vinent es complirà el mes, ahir Abad va assegurar que actualment “no hi ha res” de l’expulsió i que el diàleg entre les dues parts començarà després de Reis. En tot cas, Abad va assegurar que “si s’han d’ajustar coses puntualment, es farà”, però va defensar que totes dues parts facilitin l’entesa. Durant la trobada anual que manté amb els mitjans de comunicació, Abad va afirmar que els estatuts interns de Foment no fan possible expulsar un dels seus socis d’un dia per l’altre, i va assegurar que “no hi ha cap procés obert en aquest sentit”.

“Positivisme” sobre l’economia

D’altra banda, Cecot va augurar ahir, basant-se en l’ambient de “positivisme” que es respira, que el creixement de l’economia espanyola pot superar el 2,5%; segons va dir Abad, malgrat la subsistència de problemes com l’accés al crèdit o el preu de les matèries primeres.

A més, el president de la patronal terrassenca va carregar contra els discursos “malintencionats” contra l’economia catalana. “Parlen de tots els mals sobre el futur de Catalunya, però les estadístiques demostren que creixem i que incitem confiança a escala internacional”.