Abertis entra a l'Índia amb la compra de dues autopistes per 128 milions

La companyia de concessions d'autopistes Abertis ha entrat al mercat de l'Índia prenent el control de dues autopistes del país, amb una inversió de 128 milions d'euros, segons ha informat la companyia que presideix Salvador Alemany a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

D'aquesta manera Abertis continua amb el seu procés d'internacionalització per allargar la vida mitjana de les seves concessions, ja que en el mercat espanyol no veu possibilitats de créixer perquè no hi ha noves vies de peatge en projecte i s'aproxima la fi de la concessió d'algunes de les autopistes més rendibles de la companyia, com l'AP-7 sud, que s'acaba el 2019, i l'AP-7 nord i l'AP-2, que s'acaben el 2021.

El govern espanyol ja ha deixat clar que no pensa allargar aquestes concessions, tal com va explicar al Congrés el ministre de Foment, Íñigo de la Serna.

A l'Índia, Abertis ha arribat a un acord amb el grup australià Macquarie per prendre el control de dues concessions. En virtut de l'acord, el grup participat per Criteria CaixaHolding, del qual és conseller delegat Francisco Reynés, controlarà el 74% de l'autopista Jadcherla Expressways i el 100% de l'autopista Trichy Tollway, ubicades als estats de Tamil Nadu i Telangana, respectivament.

La seva adquisició reportarà a Abertis uns ingressos anuals de 30 milions d'euros i contribuirà amb 25 milions al benefici brut d'explotació (ebitda). No obstant, aquestes concessions tenen associat un deute de 85 milions.

Abertis considera aquesta operació com una "oportunitat única" per entrar a l'Índia, un mercat amb "alt potencial de creixement" i que a més té un marc legal estable. Segons Abertis, amb aquestes concessions entra en un país on el govern federal té un ambiciós pla nacional de modernització que preveu 5.000 quilòmetres d'autopistes.