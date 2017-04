Abertis admet que Atlantia va plantejar la possibilitat d'una opa

La companyia catalana de concessions d'autopista Abertis ha admès passada la mitjanit que la italiana Atlantia va plantejar llançar una oferta pública d'adquisició (Opa).

Poc després de les 0.00 hores d'aquest dimecres Abertis ha publicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) un fet rellevant en el que reconeix que directius de l'empresa catalana es van reunir amb representants de la italiana, donat que Atlantia havia expressat el seu "interès per estudiar possibles alternatives d'integració".

La italiana Atlantia vol comprar la catalana Abertis

En aquesta reunió, ha reconegut Abertis, es van comentar diferents alternatives, entre elles la d'estructurar l'operació "com una oferta pública d'adquisició d'accions sobre Abertis".

Dins d'aquesta possibilitat, segons explica Abertis en el fet rellevant, es va parlar de diferents possibilitats de com articular l'operació, bé pagant en efectiu, en accions, o una combinació d'ambdues possibilitats.

Abertis deixa clar que fins ara "no s'han concretat les possibles valoracions d'Abertis i/o Atlantia, ni preus d'una eventual operació, ni cap altra condició", i que no hi ha "cap proposta específica ni un pla d'actuació".

Abertis assegura que no sap "si hi haurà una major concreció sobre una eventual operació".