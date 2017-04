Abertis ja controla el 100% de la seva filial d'autopistes francesa

Abertis ha arribat a un acord per comprar el 5,1% restant per aconseguir el 100% de Holding d'Infraestructures de Transport (HIT), la companyia que controla la seva filial d'autopistes francesa Sanef, en plena opa amistosa amb la italiana Atlantia. La companyia ha comprat aquesta participació per 238 milions d'euros, segons ha comunitat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Els últims mesos Abertis ha anat augmentant la seva participació a Sanef, mitjançant HIT, per obtenir més negoci a França, que ja és el seu primer mercat, per davant d'Espanya. De fet, la companyia ja va adquirir una participació també del 5,1% divendres passat per 238 milions d'euros.

Abertis és a França des del 2006 a través de HIT, que controla el 100% de Sanef. Així, doncs, la companyia que presideix Salvador Alemany opera de manera directa més de 1.760 quilòmetres d'autopistes al nord-oest de França, Normandia i Aquitània, que representen el 22% del total d'autopistes de peatge del país.