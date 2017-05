Abertis inverteix 125 milions a Itàlia tot esperant l'OPA d'Atlantia

La companyia catalana Abertis segueix amb els seus plans inversors malgrat que la italiana Atlantia va anunciar que volia fer una oferta pública d'adquisició (opa), que el seu conseller delegat, Giovanni Castellucci, va dir fa menys de dues setmanes que seria ràpida.

Abertis: de comprar a ser compradaMentrestant, Abertis ha anunciat avui que invertirà 125 milions d'euros per augmentar la seva participació a la italiana A4 Holding, la companyia que explota 235 quilòmetres a la regió del Vèneto, entre els que hi ha l'autopista Sereníssima.

Amb aquesta operació, Abertis comprarà a accionistes minoritaris un 22,52% d'A4 Holding, amb lanqual cosa la seva participació passarà del 51,4% actual a un 85,36%. El preu pagat de 125 milions té un descompte del 10% sobre el preu per acció que va pagar Abertis quan va comprar el 51,4% de la companyia italiana.

L'operació tindrà un impacte positiu en el benefici d'Abertis, ja que haurà de pagar menys als minoritaris.

Abertis continua en una fase fortament inversora. Durant el que portem d'aquest any s'ha reforçat a França fins fer-se amb la totalitat de HIT, el hòlding del que depèn la filial francesa Sanef, amb una inversió que volta els 2.000 milions d'euros. A més, també s'ha reforçat al Brasil, on a través de la filial Arteris es va adjudicar la una setmana una nova autopista per 353 milions d'euros, i que comportarà una pla d'inversió de 1.500 milions.