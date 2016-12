Abertis entra a l’Índia amb una inversió de 128 milions d’euros

Al mes de febrer el conseller delegat d’Abertis, Francisco Reynés, i el seu director financer, José Aljaro, explicaven que la companyia tenia 4.000 milions d’euros per invertir, després d’haver tancat el 2015 amb un benefici rècord de 1.880 milions d’euros. La companyia ha complert i no ha deixat d’invertir durant tot el 2016, però els diners han anat a l’estranger davant de la impossibilitat de créixer a Espanya. De fet, el seu negoci a l’Estat ja té un pes inferior a un terç del total.

Ahir Abertis anunciava la seva última compra. La companyia ha arribat a un acord per entrar al mercat de l’Índia prenent el control de dues autopistes del país, amb una inversió de 128 milions d’euros. Així Abertis continua amb el seu procés d’internacionalització per allargar la vida mitjana de les seves concessions, una qüestió bàsica per assegurar la supervivència d’una empresa que es dedica al negoci concessional. Però a Espanya no hi ha oportunitats, tal com reconeixia fa uns dies el president d’Abertis, Salvador Alemany, ja que no surten noves vies de peatge a concurs i s’aproxima la fi de la concessió d’algunes de les autopistes més rendibles de la companyia, com l’AP-7 sud (Tarragona-Alacant), que s’acaba el 2019, l’AP-7 nord (la Jonquera-Tarragona) i l’AP-2 (Mediterrani-Saragossa), que s’acaben el 2021. A més, el govern espanyol ja ha deixat clar que no pensa allargar aquestes concessions, tal com va explicar al Congrés el ministre de Foment, Íñigo de la Serna.

Compra a Macquarie

A l’Índia, Abertis ha arribat a un acord amb el grup australià Macquarie per comprar-li participacions de control de dues concessions. En virtut de l’acord, el grup participat per Criteria CaixaHolding controlarà el 74% de l’autopista Jadcherla Expressways i el 100% de l’autopista Trichy Tollway, ubicades als estats de Tamil Nadu i Telangana, respectivament.

La seva adquisició reportarà a Abertis uns ingressos anuals de 30 milions d’euros i contribuirà amb 25 milions als beneficis abans d’amortitzacions i impostos (ebitda). No obstant això, aquestes concessions tenen associat un deute de 85 milions d’euros.

Abertis considera aquesta operació com una “oportunitat única” per implantar-se a l’Índia, on s’espera un augment important de les vies de peatge els pròxims anys. Segons Abertis, l’indi és un mercat amb “alt potencial de creixement” i amb un marc legal estable. I amb aquestes concessions entra en un país on el govern federal té un ambiciós pla nacional de modernització de 5.000 quilòmetres d’autopistes.

Inversió contínua a l’estranger

França (agost del 2015)

Abertis va pactar allargar les seves concessions dos anys a canvi d’invertir-hi 590 milions.

Xile (gener del 2016)

La companyia va invertir 950 milions per comprar el 50% que encara no tenia de l’Autopista Central de Xile. A l’octubre, va vendre el 20% de les seves autopistes xilenes al fons sobirà d’Abu Dhabi per 495 milions.

Puerto Rico (abril del 2016)

Metropistas, de la qual Abertis té el 51%, va pactar amb el govern de Puerto Rico allargar 10 anys les concessions a canvi de més inversió, amb un pagament inicial de 88,5 milions.

Brasil (maig del 2016)

Abertis va destinar 68 milions per reforçar la posició de la seva participada Arteris en les autopistes del Brasil.

Itàlia (setembre del 2016)

Abertis ha tornat al mercat italià amb la compra d’A4 Holding per 544 milions d’euros. La companyia explota dues autopistes a la regió del Vèneto.